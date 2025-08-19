Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

AFP

El 40% de los valencianos ya no cocinan todos los días

Un estudio de la Universidad Católica achaca la tendencia al ritmo de vida, a las estructuras familiares y a las redes sociales

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Martes, 19 de agosto 2025, 00:44

Casi el 60% de los valencianos cocinan a diario o prácticamente todos los días. Esa es la lectura en positiva. Pero hay un 40% de ... los ciudadanos de la Comunitat que reconocen que no se ponen delante de los fogones de forma cotidiana –esto es, de lunes a domingo–. Estos datos se desprenden de un estudio de la Universidad Católica de Valencia. Y contrastan con una afirmación del empresario Juan Roig hace ya algunos meses que no dejó a nadie indiferente: «Lo dije y lo mantengo: a mitad del siglo XXI no habrá cocinas».

