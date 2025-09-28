Valencia suspende los mercadillos de este lunes y cierra parques e instalaciones deportivas municipales La ciudad estará en la alerta roja por lluvias y amarilla por tormentas

Andoni Torres Valencia Domingo, 28 de septiembre 2025, 16:18

La amenaza de fuertes precipitaciones para este lunes ha empujado al Ayuntamiento de Valencia a tomar medidas extraordinarias para proteger a los vecinos. Tras la reunión del CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local) por la alerta roja por lluvias y amarilla por tormentas para la ciudad de Valencia activada por el Centro de Coordinación de Emergencias el Ayuntamiento informa de las siguientes medidas adoptadas:

-Suspensión de toda la actividad lectiva reglada y no reglada en todos los centros escolares de Valencia, así como de los Centros Ocupacionales.

-Suspensión de la actividad de Centros Sociales (Centros de Mayores, Centros de Día y Centros de Juventud).

-Cierre de Bibliotecas Municipales.

-Suspensión de toda la actividad deportiva organizada por la Fundación Deportiva Municipal así como el cierre de las instalaciones deportivas municipales.

-Se suspenden todas las actividades de la Universidad Popular.

-Se suspenden los mercados extraordinarios y ambulantes.

-Respecto al personal funcionario del Ayuntamiento de Valencia se activa la opción del teletrabajo para el personal que vive fuera de la ciudad y evitar los desplazamientos.

-Cierre de los parques y jardines de la ciudad y las bibliotecas que se encuentran en su interior. Además se recomienda no circular por el Jardín del Turia y el bosque de La Devesa El Saler.

-Cierre de los cementerios municipales-

-Apertura del CAES de Emergencias Climáticas del Carmen que se suman al CAES de Santa Cruz de Tenerife y Benimaclet.

Se recomienda hacer seguimiento de las alertas a través de los canales oficiales de comunicación del Ayuntamiento de Valencia, en el que se actualizará toda la información.

La previsión de Aemet para este lunes es de cielo muy nuboso con chubascos y tormentas fuertes generalizados, que pueden ser localmente muy fuertes o torrenciales y persistentes, en el litoral norte de Castellón de madrugada y en el litoral de Valencia durante el día.

En la ciudad de Valencia, la previsión de lluvias tiene una probabilidad del 100% durante toda la jornada, segun Aemet. El aviso es rojo por lluvias y amarillo por tormentas.