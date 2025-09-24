Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Atasco en la V-31 este miércoles, 24 de septiembre. DGT

Un accidente en la V-21 y más de 33 kilómetros de retenciones en las entradas y salidas a Valencia: consulta el estado del tráfico

En el siniestro hay cinco vehículos implicados

Redacción

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 08:30

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este miércoles, 24 de septiembre, un accidente en la V-21 a la altura de Albuixech que está generando retenciones sentido Sagunto. Según informan fuentes del centro de gestión de Tráfico, hay cinco vehículos implicados y las retenciones se producen a la altura del kilómetro 12.

Al margen del accidente, la DGT ha notificado otros 33 kilómetros de retenciones en las principales carreteras valencianas. Dos de las vías que presentan más complicaciones son la A-7 y la V-30. Concretamente, en el bypass se han notificado cuatro kilómetros entre Masía del Juez y Quart de Poblet sentido Barcelona y otros 3,5 kilómetros entre La Cañada y Cruz de Gracia sentido Barcelona. Mientras que en la V-30 Tráfico informa de tres incidencias: tres kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido A-7, dos kilómetros a la altura de Paterna sentido puerto y un kilómetro entre Xirivella y el barrio de la Luz sentido puerto.

Tampoco se libran de las retenciones habituales la CV-35 y la V-31, con cuatro y siete kilómetros de colas respectivamente. Según la información recogida por la DGT a las 8.15 horas la situación en las carreteras es la siguiente:

- V-21 (accidente): 1,5 kilómetros de retenciones a la altura de Albuixech sentido Sagunto

- A-7: cuatro kilómetros entre Masía del Juez y Quart de Poblet sentido Barcelona

- A-7: 3,5 kilómetros entre La Cañada y Cruz de Gracia sentido Barcelona

- V-30: tres kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido A-7

- V-30: dos kilómetros a la altura de Paterna sentido puerto

- V-30: un kilómetro entre Xirivella y el barrio de la Luz sentido puerto

- V-31: cinco kilómetros entre Silla y Albal sentido Valencia

- V-31: dos kilómetros entre Sedaví y Horno de Alcedo sentido Valencia

- CV-36: cuatro kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia

- V-21: dos kilómetros entre Alboraya y Valencia para poder acceder a la ciudad

- CV-31: un kilómetro entre Benimàmet-Beniferri y Terramelar sentido CV-30

- CV-30: dos kilómetros a la altura de Benimàmet-Beniferri sentido V-30

- CV-35: tres kilómetros entre La Lloma Llarga y Cruz de Gracia sentido Ademuz

- CV-35: un kilómetro entre La Lloma Llarga y Burjassot sentido Valencia

Recordamos que la situación va variando, por lo que se recomienda consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de la página de la DGT.

