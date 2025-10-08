La A-7 y la V-31, totalmente colapsadas este miércoles Otras de las vías más afectadas por el tráfico lento son la V-30 y la CV-35

Atascos en la A-7 este miércoles, 8 de octubre.

Redacción Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:20

Nueva jornada de atascos en las entradas y salidas a Valencia. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este miércoles más de 27 kilómetros de retenciones en las principales carreteras valencianas como consecuencia del repunte habitual de tráfico en plena hora punta.

La situación es especialmente complicada en la A-7, la V-31 con nueve y cinco kilómetros de atascos respectivamente. Al mismo tiempo, también se registran atascos importantes en la V-30 y la CV-35.

Según la información recogida por la DGT a las 8.15 horas la situación en las carreteras es la siguiente:

- A-7: cuatro kilómetros entre La Cañada y Cruz de Gracia sentido Barcelona

- A-7: dos kilómetros a la altura del Polígono Industrial Sur sentido Alicante

-A-7: tres kilómetros entre Chiva y Quart de Poblet sentido Barcelona

- V-31: tres kilómetros entre Silla y Beniparrell sentido Valencia

-V-31: dos kilómetros entre Sedaví y Horno de Alcedo sentido Valencia

-CV-35: tres kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia sentido Valencia

-CV-35: un kilómetro entre la Lloma Llarga y Burjassot sentido Valencia

-CV-36: dos kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia

- CV-30: dos kilómetros entre Benimámet-Beniferri y Quart de Poblet sentido Barcelona

-V-30: Cuatro kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido hacia la A-7

- V-30: un kilómetro entre el barrio de la Luz y Benimámet-Beniferri sentido puerto