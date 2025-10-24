Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La A-7 y la V-31, colapsadas este viernes con más de 25 kilómetros de atascos
Atascos en la V-31 este viernes, 24 de octubre. DGT

La A-7 y la V-31, colapsadas este viernes con más de 25 kilómetros de atascos

La DGT informa de que el tráfico es lento en varias vías de entrada y salida a Valencia

Redacción

Viernes, 24 de octubre 2025, 08:24

Nueva jornada de atascos en las entradas y salidas a Valencia. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este viernes, 24 de octubre, más de 45 kilómetros de retenciones en las principales carreteras valencianas como consecuencia del repunte habitual de tráfico en plena hora punta.

Una de las vías que presenta más complicaciones es la A-7, donde Tráfico informa de tres incidencias: siete kilómetros entre Torrent y Quart sentido Barcelona; cinco kilómetros entre La Cañada y Cruz de Gracia sentido Barcelona y otros 3,5 kilómetros entre El Baro y Cruz de Gracia sentido Alicante.

Al mismo tiempo, en la V-30 también se registran cinco kilómetros de retenciones entre Horno de Alcedo y Mislata sentido hacia la A-7; tres kilómetros entre Paterna y Quart de Poblet sentido puerto y dos kilómetros entre Mislata y el barrio de la Luz sentido puerto.

Por su parte, la CV-36 presenta cuatro kilómetros de colas entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia y un kilómetro a la altura de Masía del Juez sentido creciente de la kilometración.

Tampoco se libran de las retenciones habituales la CV-35, con tres kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia sentido Valencia y otros dos kilómetros a la altura de Cruz de Gracia sentido Ademuz. Mientras que en la V-31 se registran otros diez kilómetros de Silla y Horno de Alcedo sentido Valencia.

