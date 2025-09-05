Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La V-30, colapsada este viernes con más de 7 kilómetros de atascos: consulta el estado del tráfico
Atascos en la V-30 este viernes, 5 de septiembre. DGT

La V-30, colapsada este viernes con más de 7 kilómetros de atascos: consulta el estado del tráfico

La DGT ha notificado más de 15 kilómetros de retenciones en las principales carreteras valencianas

Redacción

Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:18

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este viernes, 5 de septiembre, más de 15 kilómetros de retenciones en las principales carreteras valencianas. Todos ellos debido al repunte habitual de tráfico en plena hora punta.

Una de las vías más afectadas por el tráfico lento es la V-30, donde se registran un total de siete kilómetros de colas en diferentes puntos: tres kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido hacia la A-7; dos kilómetros a la altura de Paterna sentido puerto y otros dos kilómetros entre Mislata y el barrio de la Luz sentido puerto.

Tampoco se libran de las retenciones habituales la Pista de Silla y la A-3, donde se han notificado dos kilómetros y medio de atascos. Según la información recogida por la DGT a las 8.15 horas, la situación en las carreteras es la siguiente:

- V-30: tres kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido hacia la A-7

- V-30: dos kilómetros a la altura de Paterna sentido puerto

- V-30: dos kilómetros entre Mislata y el barrio de la Luz sentido puerto

- CV-35: dos kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia sentido Valencia

- V-31: dos kilómetros entre Silla y Beniparrell sentido Valencia

- A-3: un kilómetro a la altura de Ventas del Poyo sentido Valencia

- A-3: 1,5 kilómetros a la altura del barrio de la Luz sentido Valencia

- V-21: dos kilómetros entre Alboraya y Valencia sentido Valencia

Recordamos que la situación va variando, por lo que se recomienda consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de la página de la DGT.

