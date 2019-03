La UPV anula una oposición al caducar el plazo de tres años para impulsarla Campus de Vera de la Universitat Politècnica de València. / Irene Marsilla El proceso selectivo, que incluía varios puestos de abogado en la institución, estaba previsto desde 2015 y se volverá a iniciar JOAQUÍN BATISTA Valencia Viernes, 1 marzo 2019, 19:46

La Universitat Politècnica de Valencia (UPV) se ha visto obligada a suspender una oposición porque se ha rebasado el plazo máximo que fija la ley para convocarla. Así se desprende de la resolución publicada el pasado martes en el Diari Oficial de la Generalitat (Dogv) que da por terminado el proceso selectivo. También se informa de que a los aspirantes que llegaron a matricularse se les devolverán de oficio las tasas abonadas, de 30 euros. La convocatoria se refería a tres plazas de abogado, dos por el turno libre y una para promoción interna destinada a funcionarios de la administración general.

Para contextualizar la situación del procedimiento hay que remontarse al 24 de diciembre de 2015, cuando la universidad oficializó la oferta de empleo público (OEP) para el personal de administración y servicios de aquel año. Entre las diferentes plazas contempladas figuraban dos de letrado, una de turno libre y otra de promoción interna. En la OEP de 2016, también de diciembre, se incluyó una más para personas externas a la función pública.

Los tres puestos se acumularon con la idea de convocarlos juntos, una práctica bastante habitual de las administraciones para facilitar la concurrencia de los aspirantes. Cabe recordar que aunque la oferta se publique oficialmente no es necesario ponerla en marcha de forma inmediata, sino que pueden pasar hasta tres años para convocar las oposiciones de cada una de las especialidades o escalas administrativas que forman parte de la OEP, según establece la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Sin embargo en este caso el periodo máximo sí que se ha rebasado, pues el proceso selectivo para los tres puestos se convocó el 28 de diciembre de 2018. Atendiendo a las fechas derivadas de las publicaciones en el Diari Oficial, exactamente se ha superado en cuatro días, que son cinco si calcula en función de la firma de las resoluciones por parte del rector (que siempre son algo anteriores a la inserción en el Dogv).

Suficiente para que desde la Dirección General de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda se comunicara a la institución, en enero, «que la convocatoria por la que se ejecuta la oferta pública de 2015 se ha publicado transcurrido el plazo improrrogable de tres años establecido en la ley», por lo que se requería a la universidad que modificara la resolución que ponía en marcha la oposición. O lo que es lo mismo, que la anulara.

Aunque la plaza incluida en la oferta de empleo público correspondiente a 2016 sigue dentro del periodo legal máximo, también queda en suspenso al haberse acumulado en misma convocatoria con las dos que ya han prescrito.

Fuentes de la institución explicaron que además de la devolución de las tasas abonadas para participar en el proceso, a lo largo de este año se volverá a impulsar el proceso selectivo con los mismos puestos. Se trata de plazas importantes, correspondientes a la escala funcionarial más elevada en cuanto a los requisitos formativos previos. Se requería el grado en Derecho y el correspondiente máster habilitante, y entre las funciones se destacaba la defensa jurídica de la universidad y su personal así como la emisión de informes sobre cualquier ámbito de la institución, entre otras.

Una de las opositoras con la que contactó LAS PROVINCIAS ayer y que prefirió mantener el anonimato explicó que sintió «extrañeza» al conocer la decisión. «Es algo que no contemplas que vaya a suceder, te quedas en una situación incómoda porque no sabes si van a volver a sacarlas», dijo. Se presentó al considerar que «eran plazas que estaban muy bien» y le sorprendió que tras el fin del plazo de presentación de solicitudes -29 de enero- todavía no se hubieran publicado las listas provisionales de admitidos.