Una tromba marina sobrecoge El Perellonet Se ha producido a primera hora de la mañana y no ha llegado a tocar tierra

Nacho Ortega Valencia Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:40

Una tromba marina se ha formado este viernes 5 de septiembre frente a El Perellonet, en la costa de Valencia, en una jornada en la que Aemet había activado el aviso amarillo en el litoral de Valencia y el naranja en Castellón. El fenómeno meteorológico se ha producido por la mañana, entre las 9 y las 10, según testigos presenciales, y ha sido divisado y grabado por varias personas.

La tromba o manga de agua se ha producido en el mar y era visible a distancia. Se trata de un vórtice de aire en forma de embudo que se forma sobre el agua, conectado a una nube, y es similar a un tornado pero ocurre en un cuerpo de agua como el mar o un lago.

José Ángel Núñez, jefe de Climatología de la AEMET en la Comunidad Valenciana, explicó hace unos meses, cuando se formó otra gran manga marina frente a Oliva, que «normalmente las trombas no suelen tocar tierra. Si lo hacen tienen unos pocos cientos de metros, pero luego se disipan», aclaraba.

Núñez resalta que estas trombas (que se diferencian de los tornados porque se generan en tierra). «son de corta duración» y subraya que «a primera hora de la mañana es el momento más favorable» para su formación, cuando se producen una convergencia de brisas, del viento de Levante y de mar a tierra.

La formación de la tromba marina no ha llegado acompañada de una gran cantidad de lluvia y, de hecho, según Avamet, las localidades valencianas donde más ha llovido este viernes han sido Montserrat (1,4), Puçol (0'8), Aldaia (0,3), Macastre (0,3), Sagunt (0,2) y Cheste (0,2), y no ha registrado precipitaciones en la costa del sur de Valencia.