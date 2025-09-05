Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los alumnos de los colegios de barracones aún pendientes empezarán el curso dos y tres días más tarde que el resto
La manga marina que se ha formado a escasos kilómetros de Valencia ciudad.
La manga marina que se ha formado a escasos kilómetros de Valencia ciudad. LP

Una tromba marina sobrecoge El Perellonet

Se ha producido a primera hora de la mañana y no ha llegado a tocar tierra

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:40

Una tromba marina se ha formado este viernes 5 de septiembre frente a El Perellonet, en la costa de Valencia, en una jornada en la que Aemet había activado el aviso amarillo en el litoral de Valencia y el naranja en Castellón. El fenómeno meteorológico se ha producido por la mañana, entre las 9 y las 10, según testigos presenciales, y ha sido divisado y grabado por varias personas.

La tromba o manga de agua se ha producido en el mar y era visible a distancia. Se trata de un vórtice de aire en forma de embudo que se forma sobre el agua, conectado a una nube, y es similar a un tornado pero ocurre en un cuerpo de agua como el mar o un lago.

José Ángel Núñez, jefe de Climatología de la AEMET en la Comunidad Valenciana, explicó hace unos meses, cuando se formó otra gran manga marina frente a Oliva, que «normalmente las trombas no suelen tocar tierra. Si lo hacen tienen unos pocos cientos de metros, pero luego se disipan», aclaraba.

Núñez resalta que estas trombas (que se diferencian de los tornados porque se generan en tierra). «son de corta duración» y subraya que «a primera hora de la mañana es el momento más favorable» para su formación, cuando se producen una convergencia de brisas, del viento de Levante y de mar a tierra.

La formación de la tromba marina no ha llegado acompañada de una gran cantidad de lluvia y, de hecho, según Avamet, las localidades valencianas donde más ha llovido este viernes han sido Montserrat (1,4), Puçol (0'8), Aldaia (0,3), Macastre (0,3), Sagunt (0,2) y Cheste (0,2), y no ha registrado precipitaciones en la costa del sur de Valencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán
  2. 2 Tres pistoleros en busca y captura por los tiroteos de Alaquàs, Alfafar y Xirivella
  3. 3 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  4. 4 Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla
  5. 5 Aemet anuncia un desplome de las temperaturas y chubascos con posibilidad de tormenta este viernes en la Comunitat
  6. 6

    Oltra y Rodríguez disparan los rumores sobre un eventual acuerdo para Valencia
  7. 7

    Sanidad pospone sin fecha la nueva atención por las tardes en los centros de salud que iba a empezar en octubre
  8. 8 ¿Por qué hay una torre de arena de 2 metros en pleno centro de Valencia?
  9. 9 La rotura de una tubería obliga a cortar el tráfico en un tramo del Bulevar Sur y genera atascos en varias avenidas
  10. 10 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una tromba marina sobrecoge El Perellonet