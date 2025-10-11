Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El nucleo tormentoso sobre La Ribera. Aemet

Una tromba de agua descarga 91,6 litros en Carcaixent

La previsión sigue siendo de chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes y persistentes, especialmente en el litoral y el prelitoral de la Comunitat

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Sábado, 11 de octubre 2025, 18:06

Comenta

Las tormentas causadas por la dana Alice se desplazan este sábado hacia el norte de la Comunitat, aunque nuevos focos tormentosos se están dejando notar aún en la provincia de Valencia.

En Carcaixent una tromba de agua -«un chubasco de intensidad torrencial y sin tormenta, prácticamente estático en la localidad»- ha dejado esta tarde de sábado más de 91 litros por metro cuadrado en sólo una hora (70 litros en sólo media hora). Algunas calles están anegadas y en Alzira han caído 35 litros en una hora. también afecta a la zona de Benimuslem y Alberic.

Emergencias pide evitar los desplazamientos y mantener la alerta debido a la persistencia e intensidad del episodio de lluvias y tormentas.

La previsión para esta tarde sigue siendo de chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes y persistentes, especialmente en el litoral y el prelitoral de la Comunitat. Aviso naranja de Aemet en las tres provincias.

El domingo seguirán los chubascos y las tormentas localmente fuertes o muy fuertes y persistentes en el litoral y prelitoral de Castellón, Valencia y norte de Alicante, tendiendo a remitir la segunda mitad del día, sehún informa Aemet.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una nueva tormenta descarga sobre La Ribera: 91 litros en una hora en Carcaixent
  2. 2 Cae una roca de 5.000 kilos en Sot de Chera
  3. 3

    «Vinimos huyendo del agua de la dana y, más que una casa, hemos comprado una piscina»
  4. 4 Emergencias lanza un aviso especial por la dana y pide evitar desplazamientos: «No hay que bajar la guardia»
  5. 5 La Policía Local de Valencia insta a los ciudadanos a abandonar el viejo cauce del Turia
  6. 6 La caída de un árbol de gran tamaño en el centro de Valencia obliga a cortar la calle Pintor Sorolla
  7. 7

    La enfermedad ultra rara que sólo tiene Miquel en la Comunitat
  8. 8 Un terremoto de grado 3 en el Golfo de Valencia sacude Cullera
  9. 9

    El infierno del hostal clandestino de Mestalla: «Nuestra propia calle nos daba miedo»
  10. 10

    Los joyerías se resienten del precio del oro en máximos: «Una pulsera de comunión no puede costar 1.000 euros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una tromba de agua descarga 91,6 litros en Carcaixent

Una tromba de agua descarga 91,6 litros en Carcaixent