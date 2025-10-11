Una tromba de agua descarga 91,6 litros en Carcaixent La previsión sigue siendo de chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes y persistentes, especialmente en el litoral y el prelitoral de la Comunitat

Las tormentas causadas por la dana Alice se desplazan este sábado hacia el norte de la Comunitat, aunque nuevos focos tormentosos se están dejando notar aún en la provincia de Valencia.

En Carcaixent una tromba de agua -«un chubasco de intensidad torrencial y sin tormenta, prácticamente estático en la localidad»- ha dejado esta tarde de sábado más de 91 litros por metro cuadrado en sólo una hora (70 litros en sólo media hora). Algunas calles están anegadas y en Alzira han caído 35 litros en una hora. también afecta a la zona de Benimuslem y Alberic.

Emergencias pide evitar los desplazamientos y mantener la alerta debido a la persistencia e intensidad del episodio de lluvias y tormentas.

La previsión para esta tarde sigue siendo de chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes y persistentes, especialmente en el litoral y el prelitoral de la Comunitat. Aviso naranja de Aemet en las tres provincias.

El domingo seguirán los chubascos y las tormentas localmente fuertes o muy fuertes y persistentes en el litoral y prelitoral de Castellón, Valencia y norte de Alicante, tendiendo a remitir la segunda mitad del día, sehún informa Aemet.