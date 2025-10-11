La tormenta se mueve y Aemet señala las zonas donde lloverá esta tarde en la Comunitat Valenciana

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La tormenta se desplaza hacia el norte de la Comunitat. Aemet

La agencia explica que estos fenómenos litorales son muy peligrosos porque provocan mucha lluvia en poco tiempo

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Sábado, 11 de octubre 2025, 14:37

Comenta

La tormenta se mueve hacia el norte. Las lluvias van cesando poco a poco este sábado en la provincia de Valencia y se generalizan e intensifican en Castellón, con tormenta en el litoral. La previsión para la tarde sigue siendo de chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes y persistentes, especialmente en el litoral y el prelitoral de la Comunitat. Las tres provincias siguen en aviso naranja.

Aemet explica además que estas tormentas litorales son muy peligrosas, porque provocan mucha lluvia en poco tiempo y la zona litoral de Castellón tiene muy cerca sierras.

Las lluvias han sido persistentes de madrugada en Valencia, sur de Castellón y norte de Alicante y van a continuar gran parte del día, según informa Aemet. La intensidad es moderada a fuerte, aunque en zonas de tormenta se ha rozado la torrencialidad en la Safor y Marina Alta.

