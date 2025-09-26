Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lafuente: «En la CEV actual no hay una escisión. Hay malestar»
Incendio de vegetación en Burriana. GVA

Tres incendios forestales afectan a Burriana, Carrícola y Beniarjó

Los siniestros consiguieron ser controlados de madrugada

R. V.

Valencia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 09:38

Tres incendios se desataron a primeras horas de la noche en distintos puntos de la Comunitat. El primer se ubicó en el término de Burriana que afectó a una zona de cultivo abandonado. Se movilizaron dos unidades de bomberos de la Diputación de Castellón, un medio aéreo y una unidad helitransportada de bomberos de la Generalitat. El siniestro se dio por controlado a las once y media de la noche.

Otro incendio en Carrícola obligó a movilizar a una unidad de bomberos forestales de la Generlitat, dos dotaciones del Consorcio de Valencia y un medio aéreo. Quedó controlado a la una de la madrugada y quedó en retén en la zona una unidad de bomberos de Villagordo del Cabriel.

Sobre las diez de la noche se declaró un incendio forestal en Beniarjó que movilizó a cinco unidades de los bomberos forestales y cinco autobombas. También acudieron tres dotaciones de los bomberos del Consorcio y dos brigadas forestales. Los efectivos se retiraron a la una y media de la noche.

