Tres incendios forestales afectan a Burriana, Carrícola y Beniarjó

R. V. Valencia Viernes, 26 de septiembre 2025, 09:38 Comenta Compartir

Tres incendios se desataron a primeras horas de la noche en distintos puntos de la Comunitat. El primer se ubicó en el término de Burriana que afectó a una zona de cultivo abandonado. Se movilizaron dos unidades de bomberos de la Diputación de Castellón, un medio aéreo y una unidad helitransportada de bomberos de la Generalitat. El siniestro se dio por controlado a las once y media de la noche.

Otro incendio en Carrícola obligó a movilizar a una unidad de bomberos forestales de la Generlitat, dos dotaciones del Consorcio de Valencia y un medio aéreo. Quedó controlado a la una de la madrugada y quedó en retén en la zona una unidad de bomberos de Villagordo del Cabriel.

Sobre las diez de la noche se declaró un incendio forestal en Beniarjó que movilizó a cinco unidades de los bomberos forestales y cinco autobombas. También acudieron tres dotaciones de los bomberos del Consorcio y dos brigadas forestales. Los efectivos se retiraron a la una y media de la noche.

Temas

Incendios forestales