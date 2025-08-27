Tres heridos por gas pimienta en la Tomatina Los hechos han sucedido en una de las calles cercanas al desfile y han resultado afectadas diez personas

Participantes en la Tomatina se lanzan tomates en un momento de la celebración.

EFE/Á. S. L. Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:53 Comenta Compartir

Tres personas han sido atendidas por el personal sanitario y dadas de alta in situ tras resultar afectadas por el lanzamiento de un espray de gas pimienta en las calles aledañas a la celebración de la Tomatina.

Según han informado fuentes de la organización, inicialmente han sido alrededor de una decena las personas afectadas, pero únicamente han sido tres las que han sido atendidas por los sanitarios, que les han limpiado el rostro y los ojos.

Tal como han explicado desde la organización del evento, los hechos han sucedido en una de las llamadas calles pulmón, que son vías de evacuación por si hubiera algún problema. Ha sido ahí donde, por causas que se desconocen, una decena de personas han resultado afectadas por el gas pimienta, aunque al final únicamente tres han tenido que ser atendidas por los servicios de emergencia. El gas pimienta provoca un fuerte escozor en los ojos.

Más de 22.000 personas de todo el mundo se han reunido este miércoles en Buñol para participar en el tradicional lanzamiento de 120 toneladas de tomate.

Temas

Tomatina