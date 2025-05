Los treinta colegios más deseados de Valencia

Acceder al colegio deseado para los hijos se convierte, en ocasiones, en un ejercicio casi de fe. Porque no es lo mismo desearlo que conseguirlo ... cuando se trata de centros que se caracterizan por presentar, año tras año, una alta demanda. No queda más remedio que ir a la baremación, a la suma de puntos, y en caso de empate -que suele darse para adjudicar las últimas plazas- contar con la suerte de cara para que el sorteo de las letras de los apellidos haya sido favorable.

Hay diferentes maneras de estimar la demanda. Por ejemplo, cuando se publican las listas provisionales de la admisión, la Conselleria de Educación difunde la relación de los centros más disputados, los que más aspirantes han tenido por puesto escolar de 1º de Infantil, el curso más importante del proceso porque supone la entrada al colegio para la práctica totalidad de los niños. Pero claro, es información a toro pasado. Las familias también pueden preguntar directamente a las escuelas, que saben cómo ha funcionado la escolarización en años anteriores y dónde se estableció el corte de puntos, por estimar sus posibilidades. Y si prefieren un ejercicio analítico sin salir de casa, pueden inferir la demanda gracias a la publicación de vacantes a la que obliga la normativa, datos que son accesibles desde el pasado día 5 a través de la web específica Adminova.

Para el caso de Valencia capital, la ciudad con mayor población escolar, destaca la presencia de colegios concertados, especialmente de ideario católico. De los treinta que encabezan la lista, 21 pertenecen la red, y los nueve restantes son públicos de titularidad de la Generalitat. No se tienen en cuenta los privados, pues no están sujetos a las reglas de admisión de la administración educativa, ni tampoco aquellos que no tienen 1º de Infantil.

La ordenación que se adjunta se basa en una estimación a partir de los índices de ocupación, que se puede traducir en lo llenas que tienen sus aulas. En la admisión, para 1º de Infantil (3-4 años) las familias tienen a su disposición todas las plazas al tratarse del nivel de acceso habitual. Las únicas excepciones se dan en centros públicos con unidades de dos años, pues se detraen las que se reservan para los que promocionan desde estas. Por contra, en 2º (4-5 años) y 3º (5-6) los listados recogen las que están libres porque no se cubrieron en admisiones anteriores o se derivan de bajas (que son casos más puntuales), pues las restantes se bloquean para los que pasan de curso. Estos puestos sirven a las familias que quieren cambiar de centro a mitad de etapa y a las de nueva residencia.

Estos datos (de 2º y 3º) son efectivos a la hora de analizar qué centros fueron especialmente solicitados por las familias, pues se puede asimilar la mayor tasa de ocupación con su demanda. Aunque no es garantía de que en el proceso actual la situación vaya a ser calcada, sí da una idea. Además, son centros que más o menos coinciden con la información que facilita Educación tras la admisión y con los que figuran en análisis de años anteriores.

LAS PROVINCIAS ha tenido en cuenta tres factores. Ha valorado las escuelas sin vacantes en 2º y 3º de Infantil, o lo que es lo mismo, que cubrieron toda su oferta en las admisiones de 2024 y 2023 -los treinta-. También su capacidad total, pues si es difícil conseguir la plena ocupación hacerlo con muchas plazas da un plus de complejidad. También se ha analizado las que no tienen vacantes en los seis cursos de Primaria (en caso de ofertarla). Es decir, se llenaron en todas las admisiones desde 2017. O si quedó alguna plaza libre por una baja, fue cubierta durante el periodo.

Los cinco primeros concertados -Martí Sorolla, Nuestra Señora de Loreto, Pureza de María de la avenida del Cid, Sagrado Corazón-Hermanos Maristas y San José de Calasanz- comparten el mismo perfil: centros grandes, con tres líneas (150 plazas en Infantil y otras 450 en Primaria). El primer público es el CEIP Alejandra Soler de Ruzafa, y de los treinta del listado, hay once, hasta Vilavella, que no tienen vacantes en ningún nivel. Y en los restantes son más bien residuales.

Si se observa el total de vacantes en 2º y 3º de Infantil, también se acredita la atracción que tiene la concertada. En una ciudad donde la oferta total de plazas es más o menos equilibrada, dos tercios de los puestos libres están en la red pública: 1.244 de 1.802.

Los treinta centros

-Martí Sorolla (Concertado).

-Nuestra Señora de Loreto (Concertado).

-Pureza de María (Concertado).

-Sagrado Corazón Hermanos Maristas (Concertado).

-San José de Calasanz (Concertado).

-Alejandra Soler (Público).

-Ave María de Peñarrocha (Concertado).

-Inmaculado Corazón de María (Concertado).

-Sagrado Corazón de Jesús-Esclavas (Concertado).

-Carles Salvador (Público).

-Vilavella (Concertado).

-Santa Ana (Concertado).

-Salesianos San Antonio Abad (Concertado).

-Salesianos San Juan Bosco (Concertado).

-Max Aub (Público).

-Humanista Mariner (Público).

-Santiago Apóstol Marxalenes (Concertado).

-Luis Vives (Público).

-Serrería (Público).

-Jesús María (Concertado).

-La Purísima Franciscanas (Concertado).

-Vivers (Público).

-María Auxiliadora (Concertado).

-8 de Març (Público).

-Escuelas Profesionales de Artesanos (Concertado).

-Padre Manjón (Público).

-Centro de Infantil Campanar (Concertado).

-Centro de Infantil Guppy (Concertado).

-Centro de Infantil Los Ángeles (Concertado).

-Centro de Infantil Guppydos (Concertado).