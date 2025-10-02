La Tradicional analizará la situación de l'Albufera en el II Simposio El segundo Simposio de Vela Llatina Tradicional a l'Albufera se celebrará en el Teatre de la Plaça de Silla los días 3, 4 y 5 de octubre de 2025, bajo el lema Reconstruimos la Albufera

Nacho Roca Silla Jueves, 2 de octubre 2025

La cita, organizada por la Asociación Tradicional de Vela Llatina de l'Albufera, reúne a investigadores, pescadores, artesanos y colectivos locales en torno a la recuperación del paisaje, los oficios y la memoria comunitaria tras las devastadoras inundaciones de octubre de 2024.

La asociación Tradicional de Vela Llatina de l'Albufera ha organizado una programación del simposio combina ponencias científicas, proyecciones documentales, mesas redondas y actividades abiertas al público «con el objetivo principal de recuperar, preservar y dar visibilidad al patrimonio cultural y ecológico de la Albuefra», explica la presidenta de la Tradicional, Encarna Doménech.

El viernes 3 arrancan las jornadas con inscripciones y la obertura institucional, con intervenciones previstas del alcalde Vicent Zaragozà, seguida por la primera mesa redonda sobre historia y tradición local con la participación de Sergi Casany de la cofradía de pesca de Silla, Carme Serrano, de la Comunidad de pesca del Palmar, Miguel Minguet de los agricultores de Silla, y Miguel Raga de la Comunidad de pesca de Catarroja.

El sábado 4 se dedicará a la reflexión sobre el parque natural, la evaluación del temporal del 29 de octubre de 2024 y propuestas de recuperación. Por la mañana se proyectará el documental «Sal Oberta. Dones i vela llatina», dirigido por Montse Pijoan, y a continuación «Rius de vida, vides desnonades», elaborado por alumnado de bachillerato. Más tarde habrá una sesión dedicada al Museu del Palmito d'Aldaia y un turno abierto de palabra. El domingo 5, foco en el port de Silla: jornada de puertas abiertas, encuentro de vela llatina, muestra de pesca tradicional, rutas guiadas y actividades para familias, con clausura y conclusiones por la tarde.

Detrás del encuentro late un propósito doble de la salvaguarda del patrimonio material (barques, aparells, oficios) y la recuperación del patrimonio inmaterial de lenguas, nombres, y saberes orales que, según la presidenta Encarna Doménech, corre el riesgo de perderse si no se actúa ahora.

El simposio llega además en un contexto marcado por la catástrofe climática de la dana del 29 de octubre de 2024 que dejó secuelas profundas en la comarca y obligó a repensar medidas de resiliencia comunitaria y ambiental. Aquella riada, con un impacto humano y material que todavía resuena en la memoria colectiva, es el telón de fondo del encuentro y alimenta su carácter urgente: no se trata solo de celebrar una tradición, sino de integrar patrimonio, ecología y políticas de prevención en una agenda compartida.

El II Simposi de Vela Llatina Tradicional a l'Albufera aspira, en definitiva, a ser algo más que un congreso, quiere ser una herramienta de movilización social y recuperación ambiental, donde el patrimonio se entiende como un recurso vivo que contribuye a la identidad y al futuro económico y ecológico del territorio. Con el respaldo de iniciativas como el Pla Recuperem València y la Generalitat Valenciana, la convocatoria invita a vecinos y visitantes a participar, aprender y navegar juntos hacia una Albufera reconstruida y compartida. Como recuerda Encarna Doménech, el patrimonio «no es una herencia inmóvil, sino una construcción viva, compartida y en constante transformación».