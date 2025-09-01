Un total de 25 heridos, uno de ellos grave, en la Cordà 2025 de Paterna Las 24 personas restantes han sufrido heridas leves durante el acto celebrado este domingo 31 de agosto

Un año más, Paterna se convierte en el epicentro de la «millor Cordà del món» durante la madrugada del último domingo de agosto. Una apoteósica Cordà 2025 inundó anoche el cielo de la 'Ciutat del Foc' con un fuego intenso y sincronizado que tuvo una duración aproximada de 20 minutos. Por lo que respecta al balance de heridos facilitado por el Ayuntamiento, hay 25 personas afectadas, uno de ellos con heridas graves.

Un total de 353 tiradores y tiradoras han sido los protagonistas del tradicional espectáculo, que ha contado con unos 70.000 cohetes. Este acto es «uno de los momentos más emocionantes y singulares» de las Fiestas Mayores, que cuenta con más de 200 años de historia y está reconocido como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El disparo de alrededor de 70.000 cohetes en apenas 20 minutos equivale a unos 1.000 kilos de pólvora. El consistorio afirma que la Cordà se desarrolla bajo un «riguroso» protocolo de seguridad, que se refuerza e innova en cada edición, las personas tiradoras recorren los 150 metros de la calle Mayor, convertida en un recinto totalmente protegido con enrejado y cubriciones en fachadas y comercios. Allí se instalan los 129 cajones con cohetes, coetons y femelletes, preparados «con minuciosidad» para el disparo.

La figura del tirador/a pasivo/a, consolidada en su segundo año, acompaña a las personas tiradoras activas, junto con las de seguridad y miembros del Consell Sectorial de la Cordà, lo que «garantiza la seguridad y el buen desarrollo de la Cordà». Además, todos los participantes estarán acreditados con su CRE y portarán el brazalete identificativo correspondiente.