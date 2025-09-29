Torrent refuerza la vigilancia a la espera de lluvias fuertes esta tarde El Consorcio de Bomberos monitoriza en tiempo real el estado del barranco del Poyo

El Ayuntamiento de Torrent ha celebrado a las 13:00 horas de este lunes una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) con motivo de la alerta meteorológica que afecta a la Comunitat Valenciana. La alcaldesa Amparo Folgado ha presidido la sesión, donde han asistido los miembros del equipo de gobierno, los dos secretarios generales del ayuntamiento, Pleno y Administración y la asesora jurídica del ayuntamiento, junto a técnicos municipales de urbanismo, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, Aigües de l'Horta.

En la sesión se hizo balance de las últimas horas, en las que Torrent registró entre 6 y 7,5 litros por metro cuadrado, con episodios de lluvia breve pero intensa en algunos momentos. Se destacó que, aunque no se han producido incidencias graves en el término municipal, el dispositivo se mantiene reforzado ante la previsión de que el núcleo más intenso de precipitaciones pueda llegar a lo largo de la tarde.

El CECOPAL decidió volver a reunirse a las 18:00 horas, momento en el que se valorará la evolución meteorológica y se tomará la decisión de mantener o modificar las medidas preventivas en vigor, entre ellas la suspensión de la actividad docente decretada ayer.

La Policía Local informó de que se han reforzado los turnos de mañana, tarde y noche, y se han mantenido vigilados y cerrados de forma preventiva los barrancos y túneles, sin registrarse incidencias relevantes. También se realizó un control sobre personas sin hogar en coordinación con Servicios Sociales, sin detectar casos en la vía pública durante la noche.

Durante el CECOPAL se ha informado que desde las 12 horas de anoche el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, está monitorizando en tiempo real desde el puesto fijo en el barranco del Poyo a la altura de Puente de Alaquás, cuyo caudal se ha reducido de los 40 cm de anoche a los 15 a estas horas. Esta información permite anticipar posibles riesgos y coordinar con mayor precisión las actuaciones preventivas en Torrent.

Por su parte, Protección Civil mantiene dispositivos fijos en puntos estratégicos como el Barranco de la Horteta, además de reposicionar vallas de seguridad en los pasos de barrancos, que han sido movidos por ciudadanos. La Cruz Roja informó de que mantiene activados sus equipos de emergencias con seis técnicos, ambulancias, vehículos adaptados y personal logístico en alerta, preparados para intervenir si fuera necesario.

Aigües de l'Horta ha comunicado que todos los equipos y personal propios y de subcontratas están listos para actuar, en caso de necesidad.

Desde el área de Servicios Sociales se ha informado que se ha mantenido contacto con las residencias de mayores, en especial por su ubicación más cercanas a zonas de riesgo, como el Buen Consejo y Monte Vedat. Asimismo, se han revisado los listados de personas dependientes en coordinación con la Diputación y la Conselleria para asegurar su atención en caso de necesidad.

En el ámbito sanitario, los centros de salud y asistenciales mantienen su actividad habitual, y desde Educación se trasladó que la decisión sobre la continuidad de la suspensión de las clases se tomará en la reunión de la tarde en función de la evolución meteorológica.

El CECOPAL agradeció las medidas de prevención adoptadas por parte de la ciudadanía, asociaciones y comercios, que en algunos casos optaron por no abrir durante la jornada. La Federación de Asociaciones Ciudadanas trasladó asimismo su disposición a colaborar en caso de necesidad.

La alcaldesa anunció que a las 18:00 horas se celebrará una nueva reunión del CECOPAL para actualizar la información y, en función de la evolución de la alerta, decidir si se mantiene la suspensión de la actividad docente y otras medidas preventivas.

«Seguimos trabajando con todos los medios humanos y técnicos disponibles para garantizar la seguridad de la ciudadanía», concluyó la alcaldesa Amparo Folgado, que agradeció la coordinación ejemplar entre administraciones, cuerpos de seguridad, voluntariado y servicios municipales, así como el comportamiento de la ciudadanía.

El Ayuntamiento seguirá informando de cualquier novedad relevante, en tiempo real, a través de InfoTorrent, el Canal de WhatsApp, las pantallas LED municipales y los perfiles en redes sociales oficiales, recordando que ante cualquier emergencia se debe llamar al 112.