Torrent y Albal acogerán las primeras 80 viviendas construidas para víctimas de la dana El Consell aprobará una partida de 15 millones con el fin de acelerar el encargo de inmuebles industrializados

Paco Moreno Valencia Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:55 | Actualizado 14:21h.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha avanzado este miércoles que en el próximo pleno del Consell «vamos a aprobar el primer pliego en España para la construcción de cerca de 80 viviendas industrializadas que irán destinadas a personas afectadas por las riadas de Torrent y Albal». Este tipo de promociones se basa en soluciones modulares y construcciones en fábricas, lo que reduce los plazos y ahorra costes de fabricación.

El jefe del Consell ha señalado se va a destinar 15 millones de euros de fondos propios para esta actuación «excepcional y urgente con la que ofrecemos, en el marco del Plan Vive Dana, una respuesta ágil y eficaz ante situaciones de emergencia habitacional».

Así lo ha trasladado Mazón tras mantener una reunión con la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, el alcalde de Albal, José Miguel Ferris, y la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado.

El presidente ha detallado que en cada municipio se ubicarán 40 de estos inmuebles en parcelas de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) e integradas en el parque público de la Generalitat «para ponerlas a disposición prioritariamente a familias damnificadas por las inundaciones en régimen de alquiler asequible».

El máximo representante del Ejecutivo valenciano ha explicado que «la industrialización de vivienda pública nos permite acortar plazos, aportar tecnologías avanzadas y ofrece una solución habitacional de calidad y sostenibles».

Así, se estima el tiempo para que las viviendas estén acabadas en 15 meses, de los que dos serán para presentación de ofertas, tres del proyecto de ejecución y diez meses para la construcción y finalización de la promoción.

Por ello, Mazón ha indicado que la Generalitat va a continuar impulsando este Plan para en los próximos meses para «sacar nuevas licitaciones con el objetivo de construir 250 viviendas protegidas en localidades damnificadas por las inundaciones».

El jefe del Consell ha resaltado que esta iniciativa forma parte de una estrategia integral y transversal con medidas fiscales, normativas y administrativas para «responder a una necesidad social y facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes, familias y colectivos vulnerables».

De hecho, estas promociones en los municipios de Albal y Torrent forman parte del Plan Vive para impulsar la construcción de 10.000 viviendas protegidas en la Comunitat Valenciana durante la legislatura.

Al respecto, cabe señalar que esta iniciativa se sustenta sobre la movilización de suelo público, con 317 municipios adheridos al convenio con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Asimismo, hay que reflejar un nuevo marco normativo de vivienda protegida que ha permitido iniciar cerca de 1.000 inmuebles en menos de un año, así como la colaboración público-privada con más de 1.600 viviendas adjudicadas y en ejecución donde han participado 30 empresas.

De igual modo, entre las acciones en materia de vivienda también destacan la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), línea de avales para personas de entre 18 y 45 años o el incremento del Bono Alquiler, entre otras.

Un plazo de obras de 15 meses

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, puso en valor que Torrent haya sido uno de los municipios elegidos para poner en marcha este plan innovador y pionero en toda España, «hoy podemos decir que se nos ofrece una solución habitacional en un momento en el que todos sabemos que la vivienda es un recurso muy escaso y muy necesario», afirmó Folgado.

Folgado incidió en que esta iniciativa no solo se dirige a quienes han perdido sus hogares por la Dana, sino que también beneficiará a jóvenes que buscan acceder a un alquiler asequible en un contexto de mercado muy tensionado.

«Estamos hablando de viviendas industrializadas que se asemejan a lo que entendemos como viviendas de VPO en alquiler asequible, con materiales de gran calidad, sostenibles y dentro de los parámetros europeos, algo que supone una respuesta excelente para Torrent», subrayó.

Folgado también quiso remarcar la rapidez que caracteriza este modelo de construcción, destacando que en un plazo aproximado de 15 meses podrían estar finalizadas y que el horizonte realista es que en 2027 las llaves ya puedan estar en manos de sus nuevos inquilinos.