Un toro embolado desata el caos tras huir de los festejos de Jérica El animal permanece huído toda la madrugada del domingo y ya ha sido reducido con dardos calmantes

Domingo, 28 de septiembre 2025, 16:09 | Actualizado 16:36h.

Un toro embolado ha desatado el caos durante más de 12 horas al huir del festejo de bous al carrera que se estaban celebrando en Jérica. El animal, tal como se puede comprobar en un vídeo que se ha difundido y que se puede ver ya en las redes sociales de LAS PROVINCIAS, embistió una de las vallas. Por razones que se desconocen, la estructura metálica cedió, dejando vía libre al animal.

Este huyó hacia las afueras del casco urbano de la localidad del Alto Palancia, generando el horror entre los asistentes. Y es que el municipio está rodeado por masa forestal, y uno de los peligros era que se generase un incedio por el fuego que llevaba el astado.

Los intentos de captura han sido infructuosos a lo largo de toda la noche. Cuando ha amanecido, las personas que estaban realizando estas labores han conseguido finalmente acorralar al toro. Este ha sido reducido con dardos calmantes en una zona de campo, donde ha permanecido vigilado hasta que se ha despertado y ha podido ser conducido a un camión.

El toro procedía de la ganadería el Cali de Moixent. No ha sido el único incidente en los festejos de bous al carrer celebrados en este sábado. En la tarde, en Xilxes, también en la provincia de Castellón, otro toro golpeó a un joven, que pudo finalmente huir por su propio pie. Fue a renglón seguido trasladado a un centro hospitalario, donde requirió de atención sanitario y, al cierre de esta edición, se desconocen más detalles sobre su estado de salud.