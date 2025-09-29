Una tormenta imprevisible: el peligro de que se haga estática y descargue hasta 200 litros en un punto «Puede no llover durante horas y, de repente, caer todo lo previsto de golpe», señalan los expertos, quienes ven similitudes con lo ocurrido el 29-O

Manuel García Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 09:43

Aunque la noche del domingo al lunes ha sido tranquila y sin incidentes dignos de mención por lo que respecta a las precipitaciones caídas, el miedo en el cuerpo continúa en muchos municipios valencianos. Y esto es debido al carácter imprevisible de algunas tormentas y su comportamiento, que está resultando muy difícil de pronosticar, por lo que durante las próximas 36 horas aproximadamente no quedará otra que observar y analizar lo que ocurre en tiempo real, con el temor de lo ocurrido el pasado 29 de octubre aún en el cuerpo.

Así, por ejemplo, aunque en comarcas como la Ribera, habituadas a este tipo de tormentas muy intensas, apenas ha llovido durante la noche, en otros puntos de la provincia como Aldaia sí ha habido momentos donde el agua ha arreciado con intensidad aunque sin causar por el momento y por fortuna incidencias graves.

El carácter imprevisible de este tipo de fenómenos hace que nadie sepa exactamente dónde va a descargar con una mayor intensidad. ¿Qué significa esto? Que no queda otra que vigilar en tiempo real el radar y el satélite, ya que puede no llover durante horas y, de manera repentina, caer todo lo que estaba previsto de golpe. En una situación normal ya resultaría complicado, pero en puntos donde ya llueve sobre mojado, nunca mejor dicho, donde los sistemas de alcantarillado y desagüe están en precario, el riesgo de que cause daños o no se puedan afrontar las consecuencias sea aún mayor.

Los expertos alertan del riesgo de este tipo de fenómenos. Adrià Revert, meteorológo y presidente de Avamet (Associació Valenciana de Meteorologia), destaca que el mayor problema de las tormentas estáticas, prácticamente estáticas o que se mueven muy poco es «que la intensidad que llevan estas tormentas hoy es muy fuerte. En algunos casos se están superando los umbrales de 100 litros por hora. Esta madrugada en Castellón hemos tenido en algunos puntos de la Sierra de Espadán más de 100 litros en solo una hora. Y como las tormentas están prácticamente estáticas y se mueven muy poco, puede estar en la misma zona cayendo una gran cantidad de lluvia durante mucho tiempo».

Revert recuerda que eso es lo que pasó en la dana del 29 de octubre del pasado año «y eso es lo que en principio está pasando ahora ya en algunas tormentas que estamos teniendo hoy, que se mueven muy poco. Entonces eso puede dejar mucha lluvia porque, como digo, las intensidades son muy fuertes».

El problema es que al tratarse de una vaguada y no de una dana no existen métodos que permitan predecir con exactitud cuándo y dónde adquirir una tormenta este carácter estático que se 'cebe' con una determinada localidad o zona.

De este modo, una tormenta puede tener un carácter estático, quedarse quieta y descargar con violencia en un mismo lugar durante varias horas seguidas. Así lo recuerdan desgraciadamente en Chiva, donde hace exactamente once meses, el 11 de octubre, el cielo se abrió sobre la localidad y dejó daños, personales y materiales, que aún son muy visibles. No quedará otra que mantener una vigilancia continua y detectar los puntos de mayor riesgo.

