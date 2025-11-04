Teresa Pagán, familiar de tres víctimas al portavoz del PP: «El respeto y el perdón ahora no me vale. Respeto se debería haber demostrado cuando tocaba, el día 29» La quinta compareciente en la comisión de la dana del Congreso pide a las instituciones que «vean a las personas detrás de los expedientes y que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que hemos pasado nosotros»

«No entiendo de colores políticos, ni de política. Entiendo que no se hizo lo que se debía de hacer el día 29 y si se hubiera gestionado como tocaba, porque ya se sabía lo que iba a pasar desde hacía varias semanas, mi hermana, mi sobrino y mi cuñado estarían vivos». Así ha iniciado su segundo turno de palabra Teresa Pagán, familiar de tres víctimas de Aldaia como consecuencia de la barrancada.

Y sólo ha contestado al portavoz del Partido Popular, César Sánchez, asegurando que «ahora no me vale ni el respeto ni el perdón. El respeto se debería haber demostrado cuando tocaba, el día 29 de octubre». Ha sido a raíz de la intervención del popular que, haciendo alusión a lo manifestado previamente por el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, «usted ha sido la quinta persona que no se a llevado hoy ningún aplauso del PP por orden de su partido», ha traslado a Teresa que «el mayor y más cariñoso aplauso que podemos darle es el del silencio, porque en el silencio reside el respeto, la cordialidad y el dolor compartido».

Teresa, nerviosa y rota de dolor, ha relatado lo que sufrió no sólo ese 29 de octubre de 2024, sino los siguientes días en los que no sabía si sus familiares estaban vivos o no. «Mi hermana y su pareja por la tarde salieron en busca de su hijo a las 4:30 y ya nunca más volvieron», ha manifestado. Ha explicado el calvario que sufrió hasta conseguir dar con sus cuerpos y cómo desde entonces «cada día es una batalla silenciosa».

«Los que hemos sufrido una pérdida así, sentimos que caminamos por el mundo como si estuviéramos dentro de un ruido constante que nadie escucha», ha asegurado y ha lamentado «los trámites, papeles silenciosos y, a veces, las puertas cerradas» con las que se encuentran.

«Estoy aquí para pedir que lo que vivimos no se quede en el olvido», ha reiterado y ha pedido que las instituciones «vean a las personas detrás de los expedientes y que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que hemos pasado nosotros».

«Hablar de ellos duele, pero callarlo me destruye. Gracias por permitir que mi hermana y mi sobrino estén hoy aquí conmigo, de alguna forma, a través de mis palabras», ha concluido, con las fotos de los tres familiares sobre la mesa.