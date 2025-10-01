Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un camión de bomberos en una calle inundada en Sueca. CPBV

Un temporal fulminante: el peligroso cóctel de un exhuracán, la temperatura del mar y el viento del Levante

Expertos analizan las causas de un temporal que ha dejado más de 200 litros en apenas unas horas, aunque con escasa torrencialidad

B. González

Xàtiva

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:26

Los restos del exhuracán Gabrielle han dejado importantes acumulaciones de lluvia principalmente en el litoral valenciano. Precipitaciones que en algunos momentos puntuales fueron intensas en ... comarcas como la Safor o la Ribera Baixa. Entre los municipios en los que los registros sobrepasaron los 200 litros están Gandia, con 225 litros por metro cuadrado y Barx con 212,9.

