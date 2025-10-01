Un temporal fulminante: el peligroso cóctel de un exhuracán, la temperatura del mar y el viento del Levante

Los restos del exhuracán Gabrielle han dejado importantes acumulaciones de lluvia principalmente en el litoral valenciano. Precipitaciones que en algunos momentos puntuales fueron intensas en ... comarcas como la Safor o la Ribera Baixa. Entre los municipios en los que los registros sobrepasaron los 200 litros están Gandia, con 225 litros por metro cuadrado y Barx con 212,9.

También en los municipios de la Sierra del Espadán, como Eslida se llegaron a los 208 litros por metro cuadrado. En Sueca el total fue 188, pero 76 se registraron en una hora, según apuntó el alcalde, Julián Sáez. En la Entidad Menor de El Perelló, se llegaron hasta los 213 litros. En Cullera cayeron 85 litros, pero los vecinos aseguran que nunca habían visto llover de esa manera.

Un episodio de precipitaciones que no es ni gota fría ni dana, pero que está dentro del periodo de riesgo por precipitaciones en la Comunitat Valencia, que comprende los meses de septiembre hasta noviembre, según los expertos. El episodio de lluvias de este lunes ha sido consecuencia de la combinación de tres factores: la llegada a la península del huracán Gabrielle ya debilitado, el viento de poniente y la temperatura del Mediterráneo.

Para el catedrático de la Universidad de Alicante y experto en climatología, Jorge Olcina, «ha sido una borrasca singular. Es la transformación de un ciclón, Gabrielle, que ha llegado a la península en forma de borrasca cargada de mucha humedad y que la confluencia con la humedad del Mediterráeno ha provocado estas precipitaciones».

Olcina destaca que, pese a que en algunos momentos puntuales las precipitaciones han sido intensas, en líneas generales la acumulación de lluvia se ha producido en horas. «Ha sido una borrasca con aire fresco en las capas altas pero no de gran inestabilidad. No se han producido lluvias torrenciales, en alguno sitios habrá podido darse en algún momento, pero por lo general han sido precipitaciones muy continuidades».

Unas precipitaciones que se han producido en el triángulo entre Valencia- Gandia y Alzira, con lluvias más dispersas en otras comarcas como la Marina Alta y tormentas de más de 100 litros, pero «donde más ha llovido ha sido donde ha entrado más viento de Levante», apunta.

El mismo análisis realiza el meteorólogo y presidente de Avamet, Adrián Revert, «la borrasca ha entrado impulsada por viento de Levante y el aire frío con el mar Mediterráneo ha facilitado que creación de nubes en el litoral más que en el interior, con lluvia que, por lo general ha sido moderada, fuerte en algunos momentos, pero ha sido un episodio de lluvia muy bueno para el campo y el monte».

Diferente a las danas

Ambos expertos insisten en que nada tiene que ver con la dana del año pasado o la del 2019. «El episodio vivido este lunes ha sido un núcleo convectivo muy estacionario que no se ha sobrealimentado con trenes de nubes que llegan desde el mar, que fue lo que dio lugar a las lluvias torrenciales que provocaron tantos daños en las danas. En este episodio, la borrasca ha descargado solo la humedad que tenía, sin retroalimentarse», señala Olcina.

El último episodio de precipitaciones registradas en el mes de septiembre fue en 2023, concretamente el día 3, y afectó también a las dos Riberas, l'Horta y el Baix Maestrat, en Castellón. Según apunta el presidente de Avamet, entonces la media de lluvia acumulada fue de 100 litros por metro cuadrado, destacando Alzira, que registró algo más de 200 litros.

En 2021 también, según datos de Avamet, hay importantes acumulados. Aunque el episodio fue entre el 20 y el 24 de septiembre. En esos cuatro días también fueron las comarcas de la Safor y la Ribera Alta (Alzira en concreto) donde más llovió. Así Vilallonga acumuló 264,4 litros; Alzira 262,8; Gandia 256,2 y Barx 235,9. También se superaron los 200 en el litoral de Alicante: La Vall de Laguar, 215; l'Orxa, 202,4 y Ondara, 201,8.

El coletado de la borrasca Grabielle también ha dejado acumulados importantes este martes, localizado en la Plana Baia de Castellón, pero sin intensidad. Una lluvia muy bien acogida. con 73 litros en Borriana; 71 en Nules y 70 en Almenara.

En la madrugada y la mañana del martes también se ha llovido en comarcas como la Marina Alta y l'Horta: Dénia (69,7 litros); Meliana (58,8); Catarroja (56 litros) o Massanassa (55 litros).