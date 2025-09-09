El temporal deja lluvias moderadas durante la noche y la madrugada La provincia de Alicante y el litoral sur de Valencia se encuentran este martes en alerta naranja por lluvias y tormentas

Juan Sanchis Valencia Martes, 9 de septiembre 2025, 10:00 Comenta Compartir

La noche ha sido tranquila en la mayor parte de la Comunitat. Ha habido chubascos que no han pasado de una intensidad moderada pero las alertas han llevado a que unos 40 municipios en la provincia de Alicante hayan decidido suspender hoy las clases.

El viento ha acompañado a la lluvia durante estas últimas horas, especialmente en algunas comarcas como la Marina Alta. Los acumulados en lo que llevamos de día no son muy altos según recogen los observatorios de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). Apenas esta lloviendo en puntos de Castellón y Alicante, especialmente en la Marina Alta.

Por otro lado, la provincia de Alicante y el litoral sur de Valencia se encuentran este martes en alerta naranja por lluvias y tormentas, mientras que la provincia de Castellón ha bajado a alerta amarilla, según el último boletín del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ante la previsión de tormentas intensas, precipitaciones que podrían acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, granizo de gran tamaño y rachas de viento muy fuertes que podrían superar los 80 kilómetros por hora.

Además, dentro del plan de inundaciones, la Generalitat ha decretado también el nivel uno de emergencia para toda la jornada debido a este fenómeno meteorológico, que ya ha dejado vientos de hasta 100 kilómetros por hora y reventones húmedos a lo largo de toda la Comunitat.

Por su parte, el interior y litoral norte de Valencia estarán esta jornada en alerta amarilla por lluvias.

Así, este martes predominará el cielo muy nuboso y podrían registrarse rachas de viento muy fuerte y granizo en el litoral de la autonomía, especialmente en la mitad sur.

Las temperaturas bajarán, de forma notable las máximas en la mitad sur. En el litoral habrá viento moderado del noreste y, en el interior, viento de flojo a moderado, del noroeste en el interior norte de Castellón y variable en el resto.

Temas

Lluvias en la Comunitat Valenciana