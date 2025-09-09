La temperatura de la Albufera cae más de tres grados con la apertura de compuertas

La temperatura de la Albufera ha descendido en 3,2 grados desde que alcanzó su máximo nivel el 4 de julio con 31 grados. ... La orden de apertura de compuertas a cualquier hora del día decretada por la Conselleria de Medio Ambiente el pasado mes de julio ha permitido superar el riesgo ecológico que suponía tanto calor acumulado en la laguna.

En estos momentos la temperatura que se registraba en el lago a fines de agosto era de 27,8 grados, algo más de tres grados menos que en el pasado junio, cuando se alcanzaron los valores más altos. La medida que autorizaba a abrir las compuertas se tomó ante el elevado riesgo ecológico que suponía tanto calor en la laguna.

Las riadas del pasado octubre provocaron un incremento de la escorrentías urbanas y agrícolas con el consiguiente empeoramiento de la calidad del agua. De esta forma, el aumento de la materia orgánica podía originar una disminución del oxígeno con el consiguiente riesgo de hipoxia.

A todo ello se une el incremento de la temperatura del agua que empezó a elevarse a partir de las olas de calor que caracterizaron la climatología valenciana el pasado mes de junio. Los máximos valores superaron los 30 grados y alcanzaron los 31 en su pico el día 30 de junio con 31,3 grados. Esta situación hizo necesario introducir modificaciones en la Orden 5/2018, que es la que regula al apertura de las compuestas, y se permitía la conexión continua de la Albufera con el mar favoreciendo la renovación y mejora de la calidad del agua.

Las altas temperaturas del agua y la abundancia de materia orgánica eran una combinación peligrosa para la Albufera. Había peligro de que se produjera el fenómeno conocido como anoxia (o hipoxia) que provocaba la falta de oxígeno en el agua y el consiguiente fallecimiento de peces y plantas. Además, el calor también provoca la proliferación de algas que favorecen el cambio de coloración de las aguas.

Las compuertas durante este verano han estado abiertas con frecuencia. Durante estos meses se han evacuado 31,7 hectómetros cúbicos de agua a través de las golas de Pujol, Perelló y Perellonet. Pero las mayores salidas han sido por las de Pujol (por la que salieron 9,3 hectómetros cúbicos) y por la de El Perelló (10,6).

La orden de la Conselleria de Medio Ambiente establecía que se podían abrir las compuertas a cualquier hora entre el lunes y el viernes. Los fines de semana y festivos permanecían exentos. Hasta ese momento, y según la norma establecida en 2018, la apertura tenía que ser preferentemente a partir de las 19.00 horas y preferiblemente hacia la medianoche. En cualquier caso las esclusas tenían que estar cerradas a las seis de la mañana para evitar que los restos quedaran en las playas de alrededor y causaran molestias a los bañistas.

La decisión de la Conselleria de Medio Ambiente no ha sentado bien a los vecinos de la zona que han protestado contra la apertura de las compuertas a cualquier hora. Ya antes estaban denunciando que estas se abrían a horas no marcadas por la ley y ensuciaban las playas. Los afectados llegaron a convocar una concentración que se celebró el pasado 25 de julio. Pero las esclusas se han seguido abriendo independientemente de las horas y esto ha hecho que la situación del parque mejore.

Con esta medida de apertura de compuertas no se ha producido ninguna mortandad de especies acuáticas. Desde la Conselleria de Medio Ambiente señalan que la decisión ha permitido tener controlado un peligro que atenazaba el futuro de la laguna.

El balance que hacen los vecinos de esta temporada de baño es negativo. Las playas se han vuelto a ensuciar. Así lo ha asegurado la presidenta de los vecinos de El Saler, Ana Gradolí, que califica como «mal' la apertura indiscriminada de las compuertas.

«Es un problema de muchos años», señala y relata la conversación que mantuvieron con el secretario general de la Junta de Desagüe, José Manuel Fortea. «Es cierto que las compuertas se tienen que abrir porque la Albufera lo necesita, pero lo que no puede ser es que sea en las horas de baño», explica y añade que Fortea les trasladó que se abren cada vez que es preciso para el nivel de la laguna. «No puede ser que a las once de la mañana se abran cuando es hora de ir a la playa, ha apuntado.