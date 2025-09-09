Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Compuertas de la Gola de Pujol. Damián Torres

La temperatura de la Albufera cae más de tres grados con la apertura de compuertas

El permiso para abrir las esclusas a cualquier hora golas ha permitido evacuar 31,7 hectómetros cúbicos durante el verano

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:47

La temperatura de la Albufera ha descendido en 3,2 grados desde que alcanzó su máximo nivel el 4 de julio con 31 grados. ... La orden de apertura de compuertas a cualquier hora del día decretada por la Conselleria de Medio Ambiente el pasado mes de julio ha permitido superar el riesgo ecológico que suponía tanto calor acumulado en la laguna.

