El teléfono del sistema de vigilancia de la CHJ falló el día de la dana

El misterio de las compuertas de Forata: ahora se abrieron a las seis

La declaración oficial del nivel de emergencia 2 en la presa de Forata en la tarde del 29 de octubre vuelve a sembrar dudas sobre la apertura de compuertas. Pese a que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) siempre ha asegurado que las compuertas estuvieron abiertas en todo momento, lo cierto es que la declaración oficial siembra dudas, al asegurar que una de las medidas tomadas en ese paso a nivel 2 de emergencia, apenas 13 minutos después de la declaración de escenario 1 de riesgo del plan por avenidas, fue la apertura de las compuertas.

La cuestión no es baladí porque el informe de la Guardia Civil remitido (y rápidamente desechado por ella) a la jueza de Catarroja que investiga la causa de la dana desveló que el agua sólo salió de la presa cuando llegó al nivel de los aliviaderos superiores. Las compuertas dieron problemas en años anteriores, como desvela el informe de explotación de la presa, por lo que todo parece indicar que estaban averiadas. Sin embargo, la declaración de emergencia en el nivel 2, que según las normas de la presa obliga a maximizar la salida de agua para evitar una rotura del embalse que habría sido catastrófica, explicita que una de las medidas puestas en marcha es precisamente esa apertura de compuertas. Esta cuestión, por tanto, podría convertirse en otro misterio sin respuesta sobre la tarde de la dana, dado que quien más puede resolverlo es el presidente de la CHJ, Miguel Polo, que ha mantenido un obstinado silencio desde hace casi un año. Tendrá que romperlo este lunes en sede judicial porque hja sido llamado a declarar como testigo.