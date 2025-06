Un técnico de Protección Civil ignoraba que los bomberos se habían retirado de los barrancos El testigo subraya la pasividad de la CHJ y lamenta que cuando mandaron el correo sobre el Poyo ya no se podía actuar de manera preventiva

La juez de la dana había citado para este viernes a otro de los técnicos de Emergencias para conocer todas las particularidades que se produjeron en la sala de control aquel fatídico 29 de octubre. Los testimonios se suceden este mes de junio para dar un impulso a las pesquisas antes del 'parón' veraniego.

Uno de los puntos más interesantes fue que el testigo admitió que fue él quien escribió la nota en el sistema de Emergencias en el que recogía la movilización de los bomberos para la vigilancia de los barrancos en el mediodía del 29 de octubre. Una información que facilitó el pasado miércoles otra de las comparecientes en la causa, una de las jefas de Emergencias. Los bomberos, según ha relatado, fueron movilizados por el consorcio. Y serían ellos lo que deberían seguir la incidencia.

Todo esto, en realidad, es una cuestión que deberá aclarar el máximo responsable de los Bomberos, José Miguel Basset. Su testimonio, todavía no tiene fecha, se antoja imprescindible para puntualizar la retirada de estos efectivos. Pero la idea surgió de Inmaculada Piles, una de las responsables de Emergencias, según la declaración del testigo. Fue ella, al parecer, quien tomó esa decisión pensando en que las precipitaciones terminarían en el barranco del Poyo pese a que a esa hora, las 12.48 del mediodía, no llovía en la zona de Torrent, Picanya y Paiporta. Pero ya no se obtuvo respuesta de esa vigilancia preventiva.

Esos valores que llevan a activar la alerta hidrológica «deben tener una una interpretación técnica». Desde la activación de los bomberos, no volvieron a tener noticia del barranco del Poyo. El correo que alertaba de un incremento brutal del cauce, email que llegó a las 18.43 horas, se produce en un momento «cumbre» por el colapso de Forata. «Pero esa información llega de la CHJ, no somos técnicos... Además, a esa hora ya no teníamos opción desde la Sala de medidas de protección civil. Sería ya de rescate», puntualizó. El técnico ve poco probable que un mensaje del Es Alert con anterioridad a las 20.11 horas hubiera cambiado el fatal desenlace de aquella jornada.

El especialista pensó que esa información que contenía el correo de la CHJ sería trasladada por los dirigentes que estaban presentes en la reunión del Cecopi, pero desconoce qué seguimiento se hizo. Aseguró que el enlace entre la reunión de Emergencias y la sala de control era Jorge Suárez, otro de los protagonistas de aquella tarde, el subdirector de Emergencias, el funcionario de mayor rango en el operativo.

