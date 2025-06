Un técnico de Medio Ambiente defiende en el Senado los 140 pluviómetros del Júcar pese a las críticas por la falta de alertas

La Comisión de Investigación sobre la dana que se sigue en el Senado ha contado este martes con un único compareciente, el subdirector general de ... Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos, Francisco Javier Sánchez Martínez. Este técnico, encargado de asegurar que en España se cumple la directiva europea de inundaciones ha asegurado que dadas las características de la cuenca Mediterránea, con un régimen torrencial de precipitaciones muy grande que hace que desde que llueve hasta que el agua llega a los barrancos pasa muy poco tiempo, no existe un mejor sistema de aviso que otro, y ha defendido la red de pluviómetros con la que cuenta la cuenca del Júcar, de más de 140, que informa a tiempo real «es el mejor sistema de alerta temprana que hay».

Es más ha apuntado que esta cuenca cuenta con 60.000 kilómetros de cauces públicos de los que grandes serán unos 6.000 y el resto afluentes, que pasan por 800 términos municipales y que por ello todas las administraciones tienen que saber lo que está pasando. Al respecto, ha defendido el Plan de Protección Civil de la Comunitat Valenciana que, «de forma brillante», establece que todas las administraciones tenemos que ayudar para, en caso de catástrofe, como la del 29 de octubre, informar de lo que ocurre en su territorio.

Tanto el portavoz del Partido Popular como el del grupo mixto (Vox) le han preguntado si las obras previstas en el barranco del Poyo se hubiera evitado la inundación, ha dicho que hablar de «evitar» es imposible, pero que para paliar dichas inundaciones el Ministerio ya estaba trabajando en ellas.

Al respecto ha recordado que en 2011 se redactaron siete anteproyectos que fueron sometidos a impacto ambiental. Que la Comunitat Valenciana se iba a encargar de las obras en el casco urbano de Albaida, pero que no se hizo cargo, la Confederación Hidrográfica asumió el By-pass de la Saleta y ha apuntado que muchas de las medidas preventivas ante las inundaciones corresponden a otras administraciones como las comunidades autónomas.

A preguntas del portavoz de grupo mixto sobre si hay prevista la construcción de alguna presas ha indicado que en el ámbito de las zonas afectadas por la dana, está prevista la presa de Montesa y que, no obstante, se está apostando más por construir micropresas para laminar las aguas asociadas con zonas inundables.

La portavoz socialista le ha preguntado sobre la colaboración con técnicos de las comunidades autónomas, a tenor de las declaraciones del conseller Vicente Martínez Mus asegurando que ni hubo con Ribera ni ahora con Aagesen colaboración. Al respecto, Sánchez Martínez ha sido tajante: «Estamos trabajando codo con codo con nuestros compañeros tanto de Murcia como de la Comunitat Valenciana. Estamos a muerte con nuestros compañeros de las comunidades autónomas».

El técnico del Ministerio de Transición Ecológica ha indicado que el 29 de octubre precisamente estaba en Valencia participando en unas jornadas sobre Protección de Aguas Subterráneas en la Universidad Politécnica. Allí, ha asegurado que coincidió con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), concretamente en la inauguración oficial a las 11 de la mañana. Por la tarde, entre las cuatro y las cinco, ha apuntado que estuvo en la sede de la CHJ, que allí estaba Polo, pero que no estuvo con él. A preguntas de qué se estaba hablando allí en ese momento, no ha recordado si estuvo o no en la sala de pantallas del SAIH pero estaba funcionando todos los datos de lluvias de que estaba diluviando en Chiva.

Por otra parte, la Comisión ha aprobado, con los votos del PP y del grupo mixto, proponer al pleno del Senado la ampliación de los trabajos al próximo periodo de sesiones. Además, en la próxima sesión se expondrán las propuestas de nuevos comparecientes y documentación.