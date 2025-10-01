El Teatro Olympia acogerá el 25 de octubre un homenaje a las víctimas de la dana La celebración coincidirá en el día con la marcha de protesta que tendrá lugar ese mismo día

A fines de este mes se cumple el primer aniversario de la dama. El acto central de esta conmemoración será el funeral de Estado con los Reyes que tendrá lugar el 29 de octubre. Entorno a esas fechas se han convocado otros actos.

Así, el día 25 se ha convocado la manifestación que todos los meses se celebra en torno al 29. Esta protesta coincidirá con un homenaje a las víctimas que se celebrará en el Teatro Olympia. La Associació de Víctimes DANA 29 Octubre 2024 ha organizado en este espacio un acto pensado para las víctimas con la característica de que no está organizado por ninguna institución ni tiene como protagonista a ningún representante político.

Desde la asociación se ha organizado este evento con esta voluntad. Tendrá lugar el sábado 25 de octubre a las 11.30 en el Olumpia. «Será un homenaje a las víctimas y un reconocimiento a las personas y colectivo que si supieron estar al lado de las zonas afectas», explican y añaden que también esperan que sea «un altavoz para volver a exigir la »verdad, justicia y reparación«.

Por todo ellos, hacen una llamada a la participación en un programa que detallarán más adelante, «pero que tendrá un carácter verdaderamente ciudadano y popular». Recuerdan que sólo se podrá acceder previa reserva por las limitaciones de aforo.