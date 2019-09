«Ya sólo asomaba un brazo, estaba a punto de morir»» VALENCIA José Boix señala el lugar en el que lanzó un flotador al hombre que se ahogaba tras ser arrastrado cuatro horas en pleno temporal. / lp Domingo, 15 septiembre 2019, 00:40

José Boix, vecino de Casinos de 49 años, fue un ángel de la guarda para el bañista arrastrado por el mar el miércoles desde la Patacona a la Malvarrosa. Es aficionado a la pesca deportiva y sintió curiosidad por ver el oleaje desde la escollera junto a la Marina Real.

«Miré el mar y vi lo que me pareció un palo que subía y bajaba. Era el brazo de aquel bañista. Luego vi la cabeza. Estaba agonizando y se hundía. Me pidió ayuda». No había nadie más. «Me volví loco. No acertaba a llamar al 112 de los nervios. Cuando lo logré, grité lo que sucedía».

Después, corrí en busca del personal de seguridad de las instalaciones. «Les arrebaté el flotador, me agarré a un cable descolgado fino y bajé entre las piedras. Me advirtieron que era peligroso, pero no podía parar, lo lancé con todas mis fuerzas y se lo llevó las olas. El destino quiso que le llegara. Finalmente se formó una cadena humana y lo sacaron entre otros testigos y policías. «Me has salvado la vida», le dijo.