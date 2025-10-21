Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sol Costa, voluntaria durante la dana en Paiporta. Irene Marsilla
LA GRAN TRAGEDIA

Sol Costa, la voluntaria que se encaró a la ministra Robles: «Sacamos barro hasta enero»

La paiportina organizó con la parroquia el puesto de mando para gestionar la ayuda en su pueblo y realizó tareas de limpieza hasta tres meses después de la tragedia

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 12:45

Comenta

A Sol Costa, paiportina «de toda la vida», la riada le pilló en Valencia. «Mi padre me llamó y me dijo que me quedara ... en casa de una amiga porque el barranco se había desbordado», recuerda. «Esa misma noche vi muchas cosas por redes sociales y no llegas a ser consciente de lo que estaba pasando», continúa. Enseguida se perdió la cobertura con sus familiares, pero por otros conocidos supo que su gente más allegada se pudo poner a cubierto. Esa mañana ya estaba pidiendo a sus círculos carritos de bebé, agua, y productos básicos. «Llegué el 30 anocheciendo con amigas que me ayudaron con las cosas, y ahí fue cuando mi padre me dijo que no me podía imaginar lo que había ocurrido», afirma Sol mientras mira las calles que aquel día tenían más de medio metro de barro.

