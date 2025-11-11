Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los especialistas participantes en la reunión celebrada en el Hospital de Requena. LP

La Sociedad Valenciana de Neuropediatría subraya la importancia de un sueño de calidad para la salud neurológica y física de niños y adolescentes

Especialistas de toda la Comunitat, reunidos en Requena, ponen de manifiesto cómo los trastornos en el descanso pueden agravar patologías como el autismo

B. González

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 22:00

Neuropediatras de toda la Comunidad Valenciana se han reunido en el Hospital de Requena para abordar el tema del sueño y su influencia en patologías neurológicas infantiles como la Epilepsia, el Autismo, el Trastorno del Déficit de Atención e Hiperactividad y la enfermedades en cuidados paliativos infantiles.

Un congreso en el que se ha puesto de manifiesto que un sueño de calidad es imprescindible para la salud neurológica y física de niños y adolescentes. En el caso de menores con patologías, como las antes mencionadas, los trastornos en el descanso puede agravar la enfermedad.

En la reunión se ha expuesto que en enfermedades neurológicas, hasta un 80% de niños tiene problemas para conciliar y mantener un sueño continuado con la consiguiente alteración de su rendimiento escolar, bienestar psicológico y desarrollo físico y mental.

El doctor Gonzalo Pin, experto mundial en patología del sueño, ha presentado el protocolo de tratamiento de los trastornos de sueño en el Autismo y ha destacado la necesidad de actuar pronto en este aspecto del trastorno autista ya de por sí muy complejo.

Por su parte, la doctora Patricia Smeyers, responsable del Àrea de Epilepsia Infantil del Hospital La Fe de Valencia y presidenta de la Sociedad Valenciana de Neuropediatría, ha destacado cómo es preciso mejorar el sueño en pacientes con esta enfermedad para conseguir controlar mejor las crisis en pacientes crónicos y la importancia de desarrollar protocolos específicos adaptados a valorar la alteración del sueño en niños con epilepsia.

Según ha explicado la doctora Smeyers, lo importante, en primer lugar, es saber cuál es el patrón del sueño de cada niño, «agendar el sueño» y dialogar con los padres para acoplar y consensuar expectativas. A partir de ahí, atendiendo a los trastornos detectados, ir secuenciando acciones farmacológicas.

En esta reunión extraordinaria de otoño, los neuropediatras valencianos también han repasado los tratamientos más actuales para patologías concretas como la narcolepsia, el insomnio o la apena del sueño.

Se trata del XI edición de este encuentro organizado por la Sociedad Valenciana de Neuropediatría y que es ya un referente nacional por su alto nivel científico y calidad de sus ponentes. A estas reuniones asisten también profesionales de otras áreas científicas como la psicología, rehabilitación, fisioterapia, etc además de otras áreas geográficas del territorio español así como de Iberoamérica, a través de la Asociación Iberoamericana de Neuropediatría (AINP) Sociedad con la que está hermanada.

