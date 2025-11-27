El 'skyline' de Tarongers suma un nuevo aulario para acoger a estudiantes de Magisterio y Ciencias Sociales

La estructura del futuro aulario Oeste 2, que se levanta frente a la Facultad de Formación del Profesorado (la antigua Magisterio) de la Universitat de ... València (UV), ya permite hacerse una idea de cómo quedará el 'skyline' del campus de Tarongers, nacido a mediados de la década de los noventa y que desde hace años presenta problemas de espacio docente.

Sus 13.000 metros cuadrados darán servicio a los estudios de las facultades con las que comparte parcela, la citada y la de Ciencias Sociales, a las que hace tiempo se les quedó pequeño el aulario Oeste actual, situado justo al lado y de dimensiones más discretas. De hecho, tienen que recurrir a otros edificios de la zona. Además, permitirá el traslado de estudiantes que actualmente están diseminados por otros campus pese a que sus titulaciones tienen que ver con las áreas de conocimiento propias de los centros de Tarongers.

Las obras de ejecución se iniciaron hace un año, corren a cargo de la empresa Rover Infraestructuras y tienen un coste de 19,02 millones de euros. Actualmente se ha terminado la estructura y se trabaja en las fachadas exteriores -cuyos revestimientos serán especialmente llamativos-, en las compartimentaciones de los espacios interiores y en la instalación de servicios. Fuentes de la Universitat explican que la recepción está prevista para abril de 2026 (dentro del plazo que se aventuraba cuando se inició la licitación) y que a partir de ese momento se irá incorporando el mobiliario para posibilitar su utilización de cara al ejercicio 2026-2027.

Figuraciones virtuales del aulario. Arriba, la fachada principal, la que mirará hacia la cafetería actual, y abajo la trasera. Universitat de València

La intervención no ha estado exenta de sobresaltos, pues el proyecto tuvo que modificarse tras la adjudicación. Como consecuencia de la dana del 29 de octubre de 2024 se optó por revisar la altura del nivel freático (las aguas subterráneas) por si la cantidad de lluvia caída en la provincia o las enormes inundaciones, pese a quedar lejos de la zona, hubieran provocado cambios respecto a las mediciones obtenidas en los sondeos geotécnicos previos. Y efectivamente había llegado hasta una cota que ponía en riesgo la operación de la maquinaria prevista para construir los cimientos, basados en pilotes, por lo que el modificado pasó por cambiar la técnica de cimentación y crear una losa. El peligro era que la máquina acabara hundiéndose. Eso sí, la incidencia no ha provocado modificaciones en la inversión, que se mantiene en la prevista, ni tampoco ha demorado los trabajos, que no llegaron a paralizarse.

El edificio contará con 60 aulas distribuidas en cinco de las seis plantas, de las que cuatro serán en altura. El sótano estará ocupado por un aparcamiento subterráneo (que conectará con el del aulario Oeste actual), almacenes y un vestuario para el personal, y en la planta baja, en el exterior, se habilitarán plazas de parking en superficie en zonas de la parcela que queden libres y se dará cabida a una pista deportiva que utilizarán los alumnos de la Facultad de Formación del Profesorado (por ejemplo, para prácticas de Educación Física). En el interior habrá diez aulas de 70 metros cuadrados y otras dos de 120 que serán flexibles, pues según las necesidades podrán desdoblarse en otras cuatro de 70. La primera planta tendrá otras diez de 90 metros cuadrados y dos espacios para el estudio de las mismas dimensiones, mientras que las tres alturas restantes acogerán doce clases cada una. También se incluirá tabiquería flexible por si es necesario transformarlas en aulas de 180 metros cuadrados.

El edificio estará terminado en abril, se ocupará el curso que viene y permitirá trasladar a alumnos actualmente diseminados por otros campus

El proyecto señala que el edificio debe satisfacer necesidades de docencia y que se precisan espacios de mayores dimensiones. No se puede olvidar, además, el incremento del alumnado que se ha producido con el paso de los años, que ha ido saturando los aularios actuales (el Oeste y también el Norte y el Sur). No tanto por la creación de nuevos grados, sino por la proliferación de másteres o dobles titulaciones.

La idea de la Universitat es que el nuevo edificio acoja todos los estudios de Magisterio y Ciencias Sociales, lo que permitirá liberar clases en el aulario Norte, que serán ocupados por la Facultad de Derecho, y en el Oeste, por ejemplo para postgrados de Economía, que son las dos facultades más grandes de la institución. Es decir, se produce una especie de efecto cascada.

Además, la UV prevé trasladar a Tarongers el máster habilitante de Secundaria que actualmente acoge la antigua escuela de Magisterio de Monteolivete, pudiendo beneficiarse sus alumnos, también, de los espacios liberados en el aulario Oeste. Y se valora la posibilidad de llevar al campus estudios de postgrado relacionados con la educación que actualmente se están impartiendo en edificios de Blasco Ibáñez.