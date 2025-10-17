Un sindicato de bomberos reclama autonomía para intervenir en emergencias tras el 29-O

El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) reacciona a las conversaciones telefónicas mantenidas entre Emergencias de la Generalitat y el Consorcio Provincial ... de Bomberos de Valencia el pasado 29 de octubre y que se encuentran en posesión de la jueza que instruye la causa de la dana. En las comunicaciones se aborda la movilización de efectivos forestales para la vigilancia de los barrancos durante la fatídica jornada, unos especialistas que a efectos de despliegue dependen del cuerpo provincial. Este aspecto es el que pretenden revertir instando al Consell a que les dé una mayor independencia para actuar en situaciones de crisis.

«Insistimos una vez más a la Conselleria de Emergencias en la urgencia existente en rescindir las encomiendas de los consorcios», alega el comunicado remitido por SPPLB. Asimismo, desde este sindicato también reivindican la necesidad de que los bomberos forestales tengan sus propias centrales e independencia operativa para poder desplegarse a todas las emergencias «de forma rápida, eficaz y sin dilaciones, sorteando las centrales de los consorcios que toda la vida han supuesto un embudo para la movilización de nuestros recursos, incluso en los incendios forestales».

SPPLB ha salido al paso ante las comunicaciones telefónicas en las que un técnico de Emergencias consulta a un sargento coordinador del Consorcio sobre «si se podía movilizar bomberos forestales a hacer unas rondas o controlar la zona al lugar», en referencia al río Magro y al barranco del Poyo en Torrent o Paiporta.

A su juicio, la conversación «evidencia» unos hechos que han venido denunciando «desde hace años». «Existe un aparato dentro del consorcio que no sólo infrautiliza los recursos públicos de la Generalitat Valenciana, sino que incurre en una dejación de funciones evidente, al cuestionar la puesta en marcha del dispositivo de vigilancia por cuestiones que destilan un profundo tufo corporativista», afea el escrito publicado por este sindicato.

Entre los argumentos esgrimidos por SPPLP para que el Consell acepte sus peticiones se encuentra el hecho de que Servicio de Bomberos Forestales forma parte de la Unidad Básica de Intervención, con funciones de salvamento, rescate y mitigación según el punto 8.1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Inundaciones de la Generalitat. Además, refuerzan su alegato en que, según su versión, representan «el principal recurso de intervención de la Generalitat para la monitorización de ríos, barrancos y ramblas», tal y como expresa el punto 1.3 de Seguimiento de la Preemergencia del plan contrainundaciones.