Urgente La Policía intercepta en Valencia y Vallada otro alijo de 1.700 kilos de cocaína del cártel de los Balcanes
Bomberos y miembros de la UME durante los trabajos en el alcantarillado de Paiporta afectado por la dana. EFE/BIEL ALIÑO

Un sindicato de bomberos reclama autonomía para intervenir en emergencias tras el 29-O

La sección de forestales de SPPLB pide a la Generalitat que elimine la dependencia del Consorcio Provincial en el despliegue de estos efectivos

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:37

Comenta

El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) reacciona a las conversaciones telefónicas mantenidas entre Emergencias de la Generalitat y el Consorcio Provincial ... de Bomberos de Valencia el pasado 29 de octubre y que se encuentran en posesión de la jueza que instruye la causa de la dana. En las comunicaciones se aborda la movilización de efectivos forestales para la vigilancia de los barrancos durante la fatídica jornada, unos especialistas que a efectos de despliegue dependen del cuerpo provincial. Este aspecto es el que pretenden revertir instando al Consell a que les dé una mayor independencia para actuar en situaciones de crisis.

