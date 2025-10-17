El síndic de Vox en Les Corts llama 'imbécil' al alcalde de Montserrat José María Llanos en un mensaje en una red social califica al PP de Feijóo de «pura bajeza»

R. V./ A. T. Valencia Viernes, 17 de octubre 2025, 09:41 | Actualizado 10:11h.

El síndic de Vox en Les Corts Valencianes, José María Llanos, ha calificado de «imbécil o marciano» al alcalde de Montserrat, el popular Sergio Vilar. La declaración se produce en relación a la ruptura del pacto de gobierno en ese municipio por parte del PP que gobernaba con los voxistas.

Llanos, en un mensaje en la red social X, se ha referido a esta ruptura con términos muy duros contra el primer edil del municipio de la Ribera Alta. En opinión del síndic de Vox al PP no le gustaba «que los ciudadanos estuvieran contentos». El portavoz de la formación de derechas considera que la razón para consumar la fractura entre las dos formaciones es una «razón de etarra».

El líder de Vox en el parlamento valenciano recuerda que los ediles de Vox únicamente pusieron «la bandera de España en los edificios públicos, como manda la ley. A continuación Llanos considera que ese alcalde »o es imbécil o es marciano. No se entera de que vive en España«. El síndic concluye su mensaje con una carga de profundidad contra el Partido Popular: »Ese es el PP de Feijóo: pura bajeza«.

El pacto de gobierno en Montserrat apenas ha durado dos años. Junto al PP y Vox también está en el gobierno municipal la formación independiente Aigua. El alcalde popular, Sergio Vilar, decidió el lunes expulsar al edil Carlos Martínez tras la polémica de la decoración por el día de la Hispanidad.

Martínez denunció que el alcalde había ordenado retirar las banderas de España que él había colocado en diferentes edificios municipales pese a «contar con autorización previa».

Para Vilar únicamente que se había consensuado colgar «tan sólo una bandera» y que con la «decoración excesiva» lo que buscaba el edil de Vox era «la confrontación». Por este motivo, alegó «pérdida de confianza» en Martínez y decidió retirar las competencias al hasta ahora concejal de Patrimonio.