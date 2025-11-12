Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Abascal, a Feijóo: «¿Podrá comprometerse su candidato en Valencia a pedir presas y diques sin miedo a que le llamen negacionista?»
Atención a público en una oficina municipal. Sonia M. Lario

El Síndic denuncia que la Entidad de Vivienda obstaculiza la atención al ciudadano y obliga a pedir cita previa

Ángel Luna advierte que este sistema puede suponer una barrera injustificada que infringe derechos reconocidos

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:38

Comenta

El síndic de Greuges, Ángel Luna, ha abierto una nueva investigación de oficio. En este caso, la Sindicatura centra su atención en la Entidad Valencia ... de Vivienda y Suelo (EVHA) tras recibir quejas ciudadanas que denuncian el sistema de cita previa impuesto por las dificultades que supone para acceder a trámites esenciales. La institución pretende aclarar si esta práctica, extendida tras la pandemia, vulnera los principios de proximidad y servicio efectivo que las administraciones deben garantizar a la ciudadanía, como garantía del derecho a una buena administración.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un delincuente de Massamagrell muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
  2. 2 Los Javis se separan tras trece años de relación
  3. 3 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  4. 4 El local de moda en Valencia donde las estrellas de Los40 Music Awards tuvieron una fiesta privada
  5. 5

    El silencio agónico de Jorge Suárez, el cerebro de la gestión de la dana que lleva un año sin declarar
  6. 6 Confiesa que acuchilló a su compañero de trabajo en Mercavalencia harto de insultos y discusiones
  7. 7 Comprobar resultados del Sorteo 11 del 11 de la ONCE: doce premios millonarios
  8. 8

    Feijóo comunica a Pérez Llorca que será el candidato del PP a la investidura como president de la Generalitat
  9. 9 La localidad valenciana donde Messi y su Argentina se concentran en este parón de selecciones: un resort de lujo
  10. 10

    Mazón arremete contra el Gobierno por la dana, pero evita aclarar los horarios en el Ventorro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Síndic denuncia que la Entidad de Vivienda obstaculiza la atención al ciudadano y obliga a pedir cita previa

El Síndic denuncia que la Entidad de Vivienda obstaculiza la atención al ciudadano y obliga a pedir cita previa