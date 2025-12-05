Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una mujer con discapacidad en su silla de ruedas. Rafa Gutiérrez

Servicios Sociales se compromete a tomar medidas para reducir el atasco en valorar la discapacidad

El Síndic de Greuges insta a la conselleria a reforzar personal y agilizar trámites, ya que hay más de 61.000 expedientes pendientes y una espera de un año y medio

José Molins

José Molins

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:44

El atasco que hay en la valoración de expedientes de discapacidad ha alarmado al Síndic de Greuges. Más de 61.000 informes están pendientes de ... analizar todavía y se acumulan encima de las mesas. Por eso el defensor del pueblo ha instado a la Conselleria de Servicios Sociales a que tome medidas para solucionar este problema, y ésta se ha comprometido a ponerse manos a la obra. Va a reforzar el personal y agilizar trámites para reducir este problema.

