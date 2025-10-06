Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mercado Municipal de Sedaví. N.Roca

El reto de reconstruir un municipio roto por la dana

Fue una de las localidades más golpeadas por la dana con calles, negocios y viviendas sepultados por una marea de barro y enseres. Desde entonces, el Ayuntamiento se ha volcado en limpiar, atender a la población y lanzar proyectos de reconstrucción

Nacho Roca

Sedaví

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:39

Comenta

Sedaví trabaja desde hace meses en la recuperación del municipio tras la dana del pasado 29 de octubre. El Estado ha concedido 41.503.530, ... 85 euros para obras de reconstrucción, además de más de 5 millones en subvenciones destinadas a servicios sociales, infancia, juventud, Agenda Urbana o el Plan de Empleo Estatal Dana. A estas ayudas se suman 124.992,37 euros de la Conselleria y 150.000 euros de la Diputación de València.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

