Los sanitarios reclaman en La Fe que el Gobierno mejore sus condiciones laborales

Cientos de trabajadores del sector sanitario se han concentrado este martes frente al hospital La Fe de Valencia para protestar contra la actitud del Ministerio ... de Sanidad y reclamar que retome las negociaciones del Estatuto Marco, con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales. En todas las provincias de España estaba convocada una protesta a la misma hora por este motivo y los sindicatos organizadores avisan de que continuarán con más medidas, sin descartar la huelga, si no hay acuerdo con el Gobierno.

Los sindicatos CCOO, UGT, Satse y CSIF se han movilizado bajo el lema 'Un Estatuto para avanzar' y al grito de consignas como «35 horas ya», «clasificación con retribución», «jubilación sin restricción» o «Estatuto Marco ya», entre otros, para mostrar su rechazo al actual Estatuto Marco y exigir al Ministerio de Sanidad que continúen las negociaciones y se involucre en ellas a otros ministerios competentes.

Los sindicatos han reiterado en distintas ocasiones cuáles son sus «líneas rojas», señalando que el actual borrador no reúne las condiciones necesarias. Para ellos, son «irrenunciables» el reconocimiento retributivo ligado a la nueva clasificación profesional; el derecho a la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial; la generalización de la jornada de 35 horas semanales; el reconocimiento del solape de jornada para garantizar la continuidad asistencial; y la mejora de la organización de la jornada laboral, tanto ordinaria como complementaria.

Los sindicatos convocantes han denunciado que el ministerio ha elaborado una ley «incompleta, parcial e interesada», que según ellos no da respuesta a todas las necesidades del conjunto del personal de la sanidad pública. También han criticado que la ministra, Mónica García, ha roto «de manera unilateral» el calendario pactado de reuniones para seguir avanzando en la mejora de esta norma.

Piden que la ley contemple el reconocimiento retributivo que corresponde al nuevo modelo de clasificación profesional, la posibilidad de acceder a la jubilación voluntaria y la implantación de la jornada laboral de las 35 horas.