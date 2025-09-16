Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere Robert Redford a los 89 años
Los manifestantes este martes en La Fe. JL Bort

Los sanitarios reclaman en La Fe que el Gobierno mejore sus condiciones laborales

Representantes de miles de trabajadores del sector piden al Ministerio de Sanidad que negocie el Estatuto Marco que ahora está paralizado

José Molins

José Molins

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 15:50

Cientos de trabajadores del sector sanitario se han concentrado este martes frente al hospital La Fe de Valencia para protestar contra la actitud del Ministerio ... de Sanidad y reclamar que retome las negociaciones del Estatuto Marco, con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales. En todas las provincias de España estaba convocada una protesta a la misma hora por este motivo y los sindicatos organizadores avisan de que continuarán con más medidas, sin descartar la huelga, si no hay acuerdo con el Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valencia suspenderá las clases con alerta naranja por lluvias en diecinueve colegios de pedanías y del Marítimo
  2. 2 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  3. 3

    El Roig Arena se blindará para la visita del Hapoel Tel Aviv
  4. 4 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  5. 5

    Las renuncias de alumnos hacen bajar las notas de corte más de un punto en la Comunitat
  6. 6 Muere Robert Redford a los 89 años
  7. 7 Ingresa en prisión tras entregarse el presunto autor material del tiroteo de Alfafar
  8. 8 Buscan a un joven por violar junto a otros dos acusados a dos niñas que se fugaron de un centro de menores de Valencia
  9. 9 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  10. 10

    La misteriosa desaparición de Raba en el Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los sanitarios reclaman en La Fe que el Gobierno mejore sus condiciones laborales

Los sanitarios reclaman en La Fe que el Gobierno mejore sus condiciones laborales