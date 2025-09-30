Sanidad tendrá que reprogramar más de 53.000 citas anuladas durante la alerta roja Las atenciones caen un 23% respecto a un día normal por el temporal

B. G. Xàtiva Martes, 30 de septiembre 2025, 15:01 Comenta Compartir

La alerta roja por lluvias deja un total de 53.870 citas anuladas o no presentadas en los centros sanitarios de la Comunitat Valenciana, que la Conselleria de Sanidad tendrá que reprogramar nuevamente. Estas citas anuladas o no presentadas suponen cerca del 19,2 % más con respecto a la misma jornada de la semana anterior, en la que se llegaron a anular o no presentar un total de 43.538 citas, según los datos aportados por la Conselleria.

Además, este lunes la atención médica descendió un 23% con respecto al lunes de la semana anterior. Así, a lo largo de la jornada el número de consultas atendidas fueron 193.272, frente al lunes anterior, cuya cifra ascendió a 253.081 consultas.

La mayor parte de las citas anuladas corresponden a citas con el médico de familia o pediatra, en concreto 28.552; 14.695 a Enfermería; 7.258 a Consultas Externas y 3.365 a Radiología. Por provincias, la de Valencia es donde más citas se tendrán que reprogramar con 29.079; seguida de Alicante, con 17.660 y en Castellón serán 7.131.

Con respecto a las consultas atendidas por provincias, en Castellón se atendieron un total de 22.286 consultas, que supone un 24,2 % menos que el pasado lunes; 96.719 en Valencia, cerca del 28,5 % menos con respecto a la semana pasada; y 74.267 en Alicante, con una reducción del 16 %.

Por otra parte, este lunes, alrededor de 1.130 profesionales no pudieron desplazarse a su centro de trabajo entre Atención Primaria y Asistencia Hospitalaria y 17 consultorios auxiliares no pudieron abrirse, debido a alguna filtración de agua o por falta de facultativos que no pudieron acudir al lugar de trabajo.

Con respecto a este martes, 84 profesionales no han podido desplazarse hasta su centro de trabajo y el único consultorio no operativo es Gilet, en el departamento de Sagunto, cuya actividad se ha trasladado al centro de salud de Estivella.

Aviso previo

Cabe recordar que la Conselleria comunicó a la ciudadanía el pasado domingo, 28 de septiembre, mediante mensajes SMS y notificaciones a través de la APP GVA Salut, que «ante el riesgo por la climatología adversa, se evitara el desplazamiento en caso de cita o intervención, con la garantía de la reprogramación, prevaleciendo la seguridad de los pacientes». Con este propósito se enviaron 4,2 millones de SMS y cerca de 2 millones de notificaciones a través de la APP GVASalut.

Asimismo, desde la Conselleria de Sanidad se dieron las instrucciones correspondientes a los profesionales, a través de los Departamentos de Salud, para que se recordara que, ante una situación de emergencia, se preste especial atención a las indicaciones que se puedan recibir por parte de un superior o de protección civil, así como a la evolución de la emergencia.

También se incidía en que, ante un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud, el personal tiene derecho a no acudir a su puesto de trabajo, notificándolo por cualquier medio escrito.