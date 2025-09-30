Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un paciente pide cita en un centro de salud. LP

Sanidad tendrá que reprogramar más de 53.000 citas anuladas durante la alerta roja

Las atenciones caen un 23% respecto a un día normal por el temporal

B. G.

Xàtiva

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:01

La alerta roja por lluvias deja un total de 53.870 citas anuladas o no presentadas en los centros sanitarios de la Comunitat Valenciana, que la Conselleria de Sanidad tendrá que reprogramar nuevamente. Estas citas anuladas o no presentadas suponen cerca del 19,2 % más con respecto a la misma jornada de la semana anterior, en la que se llegaron a anular o no presentar un total de 43.538 citas, según los datos aportados por la Conselleria.

Además, este lunes la atención médica descendió un 23% con respecto al lunes de la semana anterior. Así, a lo largo de la jornada el número de consultas atendidas fueron 193.272, frente al lunes anterior, cuya cifra ascendió a 253.081 consultas.

La mayor parte de las citas anuladas corresponden a citas con el médico de familia o pediatra, en concreto 28.552; 14.695 a Enfermería; 7.258 a Consultas Externas y 3.365 a Radiología. Por provincias, la de Valencia es donde más citas se tendrán que reprogramar con 29.079; seguida de Alicante, con 17.660 y en Castellón serán 7.131.

Con respecto a las consultas atendidas por provincias, en Castellón se atendieron un total de 22.286 consultas, que supone un 24,2 % menos que el pasado lunes; 96.719 en Valencia, cerca del 28,5 % menos con respecto a la semana pasada; y 74.267 en Alicante, con una reducción del 16 %.

Por otra parte, este lunes, alrededor de 1.130 profesionales no pudieron desplazarse a su centro de trabajo entre Atención Primaria y Asistencia Hospitalaria y 17 consultorios auxiliares no pudieron abrirse, debido a alguna filtración de agua o por falta de facultativos que no pudieron acudir al lugar de trabajo.

Con respecto a este martes, 84 profesionales no han podido desplazarse hasta su centro de trabajo y el único consultorio no operativo es Gilet, en el departamento de Sagunto, cuya actividad se ha trasladado al centro de salud de Estivella.

Aviso previo

Cabe recordar que la Conselleria comunicó a la ciudadanía el pasado domingo, 28 de septiembre, mediante mensajes SMS y notificaciones a través de la APP GVA Salut, que «ante el riesgo por la climatología adversa, se evitara el desplazamiento en caso de cita o intervención, con la garantía de la reprogramación, prevaleciendo la seguridad de los pacientes». Con este propósito se enviaron 4,2 millones de SMS y cerca de 2 millones de notificaciones a través de la APP GVASalut.

Asimismo, desde la Conselleria de Sanidad se dieron las instrucciones correspondientes a los profesionales, a través de los Departamentos de Salud, para que se recordara que, ante una situación de emergencia, se preste especial atención a las indicaciones que se puedan recibir por parte de un superior o de protección civil, así como a la evolución de la emergencia.

También se incidía en que, ante un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud, el personal tiene derecho a no acudir a su puesto de trabajo, notificándolo por cualquier medio escrito.

