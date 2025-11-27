Sanidad recomienda el uso de mascarilla en hospitales y centros de salud por el repunte de gripe Los departamentos de la Comunitat podrán ampliar estas medidas para evitar la transmisión de virus respiratorios de acuerdo con su evaluación de riesgo

R. D. Valencia Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:01 Comenta Compartir

La Conselleria de Sanidad recomienda el uso de mascarilla en hospitales y centros de salud. Se trata de una medida preventiva ante el repunte de gripe. Según ha anunciado este jueves, ha remitido a los departamentos de salud de la Comunitat Valenciana una instrucción de la Dirección General de Salud Pública que establece esta recomendación en determinados casos. No obstante, ha matizado que en estos momento la región se encuentra en situación de nivel bajo de epidemia, puesto que la semana pasada se alcanzaron los 787,8 casos por 100.000 habitantes.

A pesar de esa puntalización, el repunte en la Comunitat se ha adelantado un mes. La incidencia ha crecido esta semana y ya se han alcanzado las cifras que el año pasado se contabilizaron a finales de diciembre.

Las directrices remitidas recogen que resulta pertinente que las personas sintomáticas usen mascarillas quirúrgicas cuando estén en espacios compartidos y que procedan de igual forma los profesionales que atienden casos sintomáticos así como todas las personas, tanto personal sanitario como pacientes y acompañantes, que se encuentren en ámbitos vulnerables. Esos espacios vulnerables sería las salas de tratamientos quimioterápicos, las unidades de trasplantados, la unidades de cuidados intensivos y similares, así como en las urgencias hospitalarias y de Atención Primaria.

Asimismo, el documento añade que estas medidas podrán ampliarse a zonas donde se concentran pacientes y familiares si la dirección del centro así lo establece. Este paso se daría en función de su evaluación de riesgo y según el plan de actuación de cada centro. Por lo tanto, según las características y capacidad del centro, se aplicarán los circuitos internos de control de la transmisión de virus respiratorios, uso de mascarilla y medidas de continuidad asistencial, en base al criterio del Servicio de Medicina Preventiva.

Estas medidas se encuentran recogidas en el Plan de Contingencia ante aumentos en la incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRAs), que también ha sido remitido ya a todos los departamentos de salud. En este plan se definen una serie de estrategias para garantizar la continuidad de la atención sanitaria durante las epidemias estacionales de virus respiratorios, incluyendo las recomendaciones de Salud Pública, así como las medidas organizativas y operativas a nivel de Atención Primaria y Hospitalaria.

Desde la conselleria remarcan que el objetivo principal de este plan es definir recomendaciones y actuaciones asociadas a escenarios de riesgo establecidos en función de los datos de transmisibilidad y de las características y capacidades operativas de los centros sanitarios del Sistema Valenciano de Salud.

Vacunación

En el Plan de Contingencia también se establece que la vacunación frente a la gripe o IRAs continúa siendo «una piedra angular» para la prevención de las infecciones respiratorias agudas. En este sentido, Sanidad recuerda que los centros de salud vacunan frente a la gripe y Covid- 19 desde el pasado 3 de noviembre al conjunto de la población, tras haber iniciado la vacunación entre los grupos de mayor riesgo, durante el primer mes de campaña.

En este sentido, cabe recordar que la conselleria ha reforzado los circuitos de vacunación en todos los departamentos de salud y ha facilitado la cita por vía digital, mediante la ampliación de horarios en Atención Primaria. Además, ha activado un sistema de envío de mensajes SMS para recordar a los grupos prioritarios su disponibilidad de cita, y ha potenciado la vacunación en entornos específicos como residencias, colegios, centros de educación especial y centros de día.