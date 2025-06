Sanidad retrasará un mes el pago a las farmacias por no aprobar el Gobierno el fondo de liquidez

Sanidad va a retrasar un mes los pagos a las farmacias valencianas, en una decisión que el conseller ha explicado este viernes a los presidentes ... de los tres Colegios de Farmacéuticos de la Comunitat. Y de este problema Marciano Gómez culpa directamente al Gobierno, por no haber aprobado el Fondo de Liquidez Autonómico extraordinario. Es la primera vez en 12 años que este FLA no se aprueba, lo que según ha destacado Sanidad en un comunicado, impedirá la llegada en junio a la región de 1.900 millones de euros para pagar a los proveedores de servicios públicos fundamentales.

El pago a las farmacias se realiza mensualmente y será la cuota que tocaba ahora la que no van a percibir los establecimientos, aunque en principio esta situación se restaurará dentro de un mes. Este abono se hace siempre a mes vencido, y este próximo 30 de junio estaba pautado que se pagaría la cantidad correspondiente al mes de mayo. Pero tras esta reunión, el pago se aplaza hasta el 30 de julio. La conselleria ha explicado en la reunión que no tiene liquidez porque el Gobierno no ha aprobado ese FLA, una situación que alimenta las dudas sobre si dentro de un mes seguirá sin dinero para pagar a los farmacéuticos la mensualidad que ahora se ha retrasado.

Gómez ha informado a los representantes de los farmacéuticos que la Generalitat «está realizando un enorme esfuerzo de gestión de tesorería por agilizar y regularizar los pagos a un sector como el farmacéutico, que resulta prioritario para la asistencia sanitaria a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana. Todo ello, a pesar de las dificultades que conlleva para la gestión ordinaria la infrafinanciación crónica que sufre la Comunitat Valenciana, agravada ahora por la no aprobación del FLA extraordinario por el Gobierno de España», ha apuntado.

El responsable de la sanidad valenciana ha indicado que «en absoluto la Generalitat tiene intención de convertir esta situación en estructural» y, en este sentido, ha añadido que si los fondos «fueran liberados antes se podría minorar la referida demora en los pagos» al sector farmacéutico.

En ese encuentro, los representantes de las farmacias han insistido a Sanidad de la necesidad de que se cumplan los plazos de pago, porque después cada establecimiento debe pagar con ese dinero a sus empleados, entidades financieras, administraciones públicas, proveedores y acreedores, y por ello en estos días todas las partes pueden sufrir problemas de impagos o retrasos, hasta que se regularice el abono de las facturas pendientes. Por este motivo, los tres Colegios han solicitado una reunión con la Conselleria de Hacienda para conocer la situación del problema económico que les afecta.

En una situación en que los Presupuestos Generales están aún sin aprobar por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, esa no actualización de las entregas a cuenta de 2025 hasta el próximo mes de septiembre supone que la Generalitat esté recibiendo cada mes, desde enero, 165 millones de euros menos de los que le corresponden este año del sistema de financiación, explica la conselleria.

Según ha defendido Gómez en su reunión con los farmacéuticos, en la que también han intervenido el director general de Gestión Económica y la directora general de Farmacia, estas dos circunstancias que dependen del Gobierno de España están provocando graves problemas de liquidez en la administración autonómica que impiden atender el pago puntual de su deuda con proveedores.

En el comunicado de Sanidad se explica que a fecha del 30 de abril (último dato público), la deuda comercial de la Generalitat rozaba los 1.767 millones de euros. El 83% de esa deuda, según la conselleria, afecta a la Sanidad pública, seguida de Servicios Sociales (5%) y Educación (5%). Entre los sectores más afectados por la falta de liquidez derivada del bloqueo del extra FLA se encuentran la farmacia hospitalaria y farmacia por receta; empresas proveedoras de productos y servicios sanitarios; servicios esenciales como limpieza, seguridad, mantenimiento o transporte; conciertos con residencias o academias y centros de formación.

Gómez se había referido en algunos actos públicos desde diciembre a esta necesidad de aprobar el FLA sanitario por parte del Ministerio de Hacienda, y ahora en este comunicado lo recuerda para poner de manifiesto las dificultades «para financiar el exceso de déficit del ejercicio precedente», indica Sanidad. Durante los últimos doce años, esa habilitación del extra FLA siempre se ha producido en diciembre y, el abono del mismo, en los meses de julio (75 %) y diciembre (25 %).