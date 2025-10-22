Rovira ve «decepcionante» la visita de Urtasun «para anunciar un millón de euros» para el sector cultural afectado por la dana El conseller acusa al ministro de «dar la espalda» a la petición de la Generalitat de 15 millones para bono cultural I El responsable autonómico asegura que la Generalitat ha dedicado cuatro veces más dinero que el Gobierno de España

Valencia Miércoles, 22 de octubre 2025

Las aportaciones económicas de la Generalitat y del Estado para la recuperación de los sectores culturales afectados por la dana se han convertido en territorio de debate después de que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunciara el martes en Paiporta que el Estado suma un millón de euros a los cuatro que había destinado hasta el momento. La cifra marcaba una diferencia notoria con los 15 millones que reclamaba la Generalitat para el bono cultural. El conseller de Cultura ha descrito la visita de Urtasun como «decepcionante».

Este miércoles ha llegado la respuesta del conseller José Antonio Rovira. El titular autonómico de Cultura ha defendido que la Generalitat ha contemplado cuatro veces más ayudas que el Gobierno de España a la reconstrucción cultural tras la riada. Hasta el momento asegura que se han destinado 18 millones de euros, mientras que desde el Gobierno de España «se han invertido poco más de cuatro millones de euros, incluyendo el millón de euros anunciado este martes».

Rovira también ha destacado que respecto al número de beneficiarios, la Generalitat ha otorgado hasta la fecha ayudas a 609 solicitantes, frente a los 65 del Ministerio, lo que representa 544 más. «Las ayudas de la Generalitat, además, han sido directas a afectados por las inundaciones, mientras que la mayoría de las del Gobierno han ido a intermediarios».

El recorrido del ministro por varios municipios afectados por la riada también ha despertado las críticas de Rovira al considerar que «la visita fue decepcionante al limitarse a anunciar un millón de euros y dar de nuevo la espalda a una petición que desde la Generalitat le estamos haciendo desde el primer día, que es un bono cultural de 15 millones de euros para reactivar la zona afectada. El Gobierno nos dice que si queremos ayuda, la pidamos, pero la respuesta son migajas», ha indicado.

El titular de Cultura ha recordado el anuncio del president de la Generalitat en el último Debate de Política General de destinar otro millón de euros a una nueva línea de ayudas dirigida a bibliotecas, archivos, librerías y distribuidoras. Al respecto, el conseller destaca «el importante esfuerzo económico llevado a cabo por el Gobierno valenciano para la reconstrucción. Un esfuerzo hecho a pulmón, priorizando ayudas directas a personas, entidades locales y empresas culturales afectadas».

Estas ayudas de un millón de euros se sumarán, entre otras, al 1.042.000 de euros para profesionales y empresas del sector editorial afectado para la reposición de los libros dañados, a los cinco millones de euros a los sectores culturales afectados y a una nueva línea que saldrá en 2026 de fomento de la lectura dana.

«El Ministerio habla de un plan de reconstrucción al que ha reservado cantidades ínfimas, mientras en Cataluña ha anunciado recursos extraordinarios a proyectos singulares por cerca de 150 millones de euros», ha señalado el conseller.