El ministro de Cultura ofrece un millón de euros a los afectados de la dana frente a los 15 que reclama la Comunitat

Lejos de la demanda valenciana ha quedado la ayuda que hoy ha anunciado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para el sector cultural afectado por ... la dana. El ofrecimiento de un millón de euros, contrasta con la reclamación de 15 millones desde la Comunitat. El responsable de la cartera ministerial ha avanzado en Paiporta que a los cuatro millones de euros de ayuda para espacios culturales que hasta ahora ha destinado el Gobierno se añade «un millón de euros pensando en la recuperación de la actividad». El primer paquete se destinó al «golpe» de la dana y a la «reconstrucción» inmediata.

La cifra ha llamado la atención en tanto que marca una diferencia notoria con la solicitud que el lunes recordó el conseller de Cultura, José Antonio Rovira. El responsable autonómico rememoró la petición de 15 millones de euros. La reacción de Rovira al tener noticias de la visita, que por otra parte denunció que no se había comunicado a la conselleria, fue de sorpresa al ver que «el ministro quiera ahora interesarse por la reconstrucción cultural de estas zonas cuando se ha desentendido por completo de la petición que le hemos trasladado en diversas ocasiones sobre el Bono Cultural dotado con 15 millones de euros». La diferencia entre una y otra cantidad es la cifra que retrata la visita ministerial.

A la petición de Rovira, que se le ha recordado al ministro, Urtasun ha respondido lanzando la pelota al Consell no sin antes apuntarse un tanto a favor del Gobierno de España. «Además de las ayudas lanzadas por el Ministerio, existe un Bono Cultural de 400 euros que también están utilizando los jóvenes valencianos«, ha dicho. Luego ha puesto el foco en la Generalitat señalando que «si quiere, también, poner en marcha un bono igual que lo tenemos nosotros, pues seguro que será bienvenido».

Ha defendido la existencia de una buena relación entre la Generalitat y el ministerio al asegurar que existe contacto constante. «El Ministerio de Cultura está a disposición para lo que la Generalitat necesite», si bien no ha respondido a la pregunta sobre si tiene previsto un nuevo encuentro con Rovira después del que tuvo tras la catástrofe.

Más allá de las cuestiones que afectan a la dana y sus consecuencias en el sector cultural, al ministro se le ha preguntado sobre asuntos enquistados en la Comunitat y en los que el Gobierno tiene competencias. La ampliación del Museo Nacional de Cerámica González Martí -de titulridad estatal- lleva más de veinte años de espera y la respuesta que ha ofrecido en el encuentro en Paiporta ha sido que «cuando haya novedades las darán».

También duermen el sueño de los justos algunas actuaciones del Museo de Bellas Artes, espacio de titularidad estatal y gestión autonómica. En la pinacoteca está pendiente el acondicionamiento del entorno -en el que colabora el Ayuntamiento de Valencia- y el plan museográfico, que se presentó por primera vez en febrero de 2021. El silencio sobre estos dos asuntos ya se ha convertido en un clásico de las visitas ministeriales, no sólo de Urtasun, sino también de varios antecesores suyos en el puesto.

El ministro se ha reunido con distintas asociaciones y gestores culturales de los pueblos afectados por las trágicas inundaciones. Ha visitado distintos espacios de Paiporta, Sedaví y Torrent. Ha anunciado que en noviembre tendrá lugar un encuentro en la Universitat de València para analizar la reconstrucción.