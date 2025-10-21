Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El ministro Ernest Urtasun en la librería La Moixeranga de Paiporta. Efe

El ministro de Cultura ofrece un millón de euros a los afectados de la dana frente a los 15 que reclama la Comunitat

Ernest Urtasun visita espacios culturales en la zona afectada por la riada I El miembro del Gobierno de España sigue sin avanzar actuaciones para ampliar el Museo Nacional de Cerámica y las acciones pendientes en el Bellas Artes

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 19:17

Lejos de la demanda valenciana ha quedado la ayuda que hoy ha anunciado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para el sector cultural afectado por ... la dana. El ofrecimiento de un millón de euros, contrasta con la reclamación de 15 millones desde la Comunitat. El responsable de la cartera ministerial ha avanzado en Paiporta que a los cuatro millones de euros de ayuda para espacios culturales que hasta ahora ha destinado el Gobierno se añade «un millón de euros pensando en la recuperación de la actividad». El primer paquete se destinó al «golpe» de la dana y a la «reconstrucción» inmediata.

