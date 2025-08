El 'Rompetechos', el cohete valenciano de estudiantes de la UPV que se ha estrenado en el cielo

El equipo Faraday Rocketry UPV, formado por 46 estudiantes de la Universitat Politècnica de València (UPV), ha lanzado con éxito un cohete sonda 'Rompetechos', ... que ha servido, también, para estrenar el Centro de Vuelos ATLAS, gestionado por el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC), en Villacarrillo (Jaén). Este vuelo no solo marca el primer lanzamiento de un cohete sonda en la historia aeroespacial de la provincia de Jaén, sino también el estreno de las instalaciones ATLAS en misiones de esta naturaleza. Y todo, con sello valenciano.

El 'Rompetechos' -de 16 kg de peso, 1,9 m de alto y 114 mm de diámetro, y fabricado en fibra de carbono y aluminio-, ha alcanzado cerca de 10.000 pies de altitud (unos 3 km), antes de iniciar su descenso mediante un sistema dual de recuperación por paracaídas, validando exitosamente tecnologías punteras diseñadas y fabricadas íntegramente por el equipo: un motor cohete, una aviónica modular y un sistema de aerofrenado. «El lanzamiento del cohete por parte del equipo Faraday Rocketry UPV en el Centro de Ensayos de Vuelos ATLAS marca un doble hito histórico: es el primer cohete sonda lanzado desde estas instalaciones y el primero en despegar desde la provincia de Jaén. Esta colaboración estratégica entre CATEC y la Universitat Politècnica de València refuerza el papel de ATLAS como infraestructura de referencia para la experimentación con vehículos aeroespaciales y como catalizador de la transferencia de conocimiento entre el ámbito académico y el sector tecnológico», destacó Macarena Márquez, responsable del centro ATLAS.

«Un cohete sonda como el Rompetechos es un cohete mucho más pequeño, diseñado para subir y bajar de forma controlada», explica Guzmán Marchesi, CEO de Faraday Rocketry. «La principal aplicación que tienen son los experimentos de microgravedad, aunque también tiene otras como son la recopilación de datos (atmosféricos, de radiación…) o para probar ciertas piezas para aeronaeves y vehículos espaciales a varias veces a la velocidad del sonido, que son condiciones muy sencillas de alcanzar con un cohete de este tipo», añade.

El Rompetechos, el cohete lanzado este miércoles

El proyecto Faraday Rocketry UPV forma parte de Generación Espontánea, el programa de la UPV que impulsa la innovación estudiantil y el aprendizaje más allá del aula. El equipo regresa este año como único representante español en la próxima edición de la European Rocketry Challenge (EuROC), la competición universitaria de cohetería más importante de Europa, donde concursan las mejores 25 universidades del continente, cuya edición 2025 se celebrará en octubre en Portugal.

«El proyecto Faraday Rocketry UPV es un ejemplo brillante de Generación Espontánea, nuestro programa que apoya a equipos de estudiantes para desarrollar proyectos innovadores fuera del aula. En este caso, 46 estudiantes que, con iniciativa, talento y trabajo en equipo, han diseñado, fabricado y probado un cohete sonda completamente propio, situando a nuestra universidad en la vanguardia de la innovación aeroespacial universitaria europea», señaló el rector de la UPV, José Capilla, quien también agradeció a CATEC su colaboración y expresó su confianza en el equipo de cara a la competición europea. «Esta alianza entre una universidad pública y un centro tecnológico de referencia demuestra el valor de sumar capacidades y conocimiento. Ahora, solo me queda desear la mejor de las suertes al equipo de Faraday Rocketry, que este año representará a España como único equipo seleccionado en la EuROC; estoy convencido de que seguirán dándonos grandes alegrías», remarcó.

Atlas Flight Test Center de CATEC es una instalación pionera en España para validación de tecnologías aeroespaciales. Con condiciones meteorológicas óptimas y un espacio aéreo segregado de 1.000 km², ATLAS se consolida como un entorno único para el desarrollo de sistemas no tripulados y vehículos espaciales avanzados. ATLAS fue el primer centro en España construido exclusivamente para la validación de tecnologías de sistemas no tripulados. Ofrece al sector aeronáutico unas infraestructuras singulares y un espacio aéreo especialmente adecuado para la realización de ensayos en vuelo con aeronaves no tripuladas.

A lo largo de sus 11 años de actividad, los centros ATLAS han acogido campañas de vuelo de más de 95 empresas nacionales e internacionales, consolidándose como un referente en el ámbito de los sistemas no tripulados. Destacan en el panorama europeo por sus condiciones meteorológicas favorables, un espacio aéreo segregado de 1.000 km² con posibilidad de ampliación, y la capacidad de ofrecer dedicación exclusiva a clientes que requieren máxima confidencialidad. Estas infraestructuras singulares permiten realizar ensayos en vuelo en un entorno controlado, flexible y adaptado a las necesidades específicas de cada proyecto, lo que las convierte en un recurso estratégico para el desarrollo y validación de tecnologías aeroespaciales avanzadas.

Faraday Rocketry UPV es un equipo estudiantil de la Universitat Politècnica de València dedicado al diseño, construcción y lanzamiento de cohetes sonda. Fundado en abril de 2021 por los hermanos Francesc y Nacho Coello como parte del programa Generación Espontánea, este grupo multidisciplinar ha conseguido en poco tiempo posicionarse entre los referentes europeos del sector. Está formado por alrededor de 40 a 46 estudiantes de distintas carreras (ingenierías como aeroespacial, mecánica, informática o electrónica, junto con perfiles de marketing, administración o bellas artes) organizados en ocho departamentos que trabajan conjuntamente: estructuras, propulsión, recuperación, aviónica, aerodinámica, fabricación, patrocinio y marketing.

Hasta la fecha han lanzado tres prototipos. El último alcanzó una altitud de 2.914,3 m y logró un aterrizaje controlado con un coste de apenas 3 000 €, mientras algunos equipos competidores manejaban presupuestos hasta 100 veces superiores. Por ello, ganaron el prestigioso Flight Award de la European Rocketry Challenge (EuRoC) en 2023. Además, quedaron quintos en la clasificación general.