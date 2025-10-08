Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La A-7 y la V-31, totalmente colapsadas este miércoles
Un tren de cercanías llega a Valencia. Jesús Signes

Un robo de cable provoca retrasos en la línea C2 de Cercanías

Un atropello en Gandia suspende la circulación de trenes con Valencia y obliga a suprimir un convoy

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:44

Comenta

Un robo de cable entre La Pobla Llarga y Alzira ha provocado que los trenes de la línea C2 de Cercanías de Valencia (que une la capital con Xàtiva y Mogente) circulen con retrasos a primeras horas de la mañana. Fuentes de Adif han informado que se está trabajando para solucionar esta incidencia.

Por otro lado. un arrollamiento en Gandia ha provocado a primeras horas de esta mañana la suspensión de los trenes que circulan entre esta localidad y Valencia. El incidente, causado por un cruce fuera del lugar de paso habilitado, ha obligado a suprimir un convoy. La circulación se ha restablecido al cabo de una hora.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven muere tras caer desde el decimocuarto piso de un edificio de Campanar
  2. 2 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  3. 3 Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas
  4. 4

    Cambios horarios en Primaria, en la jornada continua y en el uso de tablets, las novedades educativas que vienen
  5. 5 El 9 de octubre cambian las transferencias en los bancos
  6. 6 La dana Alice llega a Valencia cargada de lluvia
  7. 7 Cañizares desvela el día que rechazó a Ábalos: «No soporté esa prepotencia»
  8. 8

    Polo sobre el correo del brutal caudal del Poyo: «El técnico lo ve y dice, bueno, voy a mandarlo... dando por hecho que están al tanto»
  9. 9

    El precio de la vivienda se duplica en Valencia: un piso nuevo de 100 m2 pasa de 190.000 euros a 370.000 en seis años
  10. 10 Detenido un joven por romper dos lunas de un autobús de la EMT con el martillo de seguridad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un robo de cable provoca retrasos en la línea C2 de Cercanías

Un robo de cable provoca retrasos en la línea C2 de Cercanías