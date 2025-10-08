Un robo de cable provoca retrasos en la línea C2 de Cercanías Un atropello en Gandia suspende la circulación de trenes con Valencia y obliga a suprimir un convoy

Juan Sanchis Valencia Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:44

Un robo de cable entre La Pobla Llarga y Alzira ha provocado que los trenes de la línea C2 de Cercanías de Valencia (que une la capital con Xàtiva y Mogente) circulen con retrasos a primeras horas de la mañana. Fuentes de Adif han informado que se está trabajando para solucionar esta incidencia.

Por otro lado. un arrollamiento en Gandia ha provocado a primeras horas de esta mañana la suspensión de los trenes que circulan entre esta localidad y Valencia. El incidente, causado por un cruce fuera del lugar de paso habilitado, ha obligado a suprimir un convoy. La circulación se ha restablecido al cabo de una hora.