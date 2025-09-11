Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Retrasos en cuatro líneas de Metrovalencia por problemas de suministro eléctrico
Usuarios de Metrovalencia en una imagen de archivo. E.P

La incidencia afecta a los trenes de las líneas 3, 5, 7 y 9

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 08:52

Los trenes de las líneas 3,5,7 y 9 de Metrovalencia sufren retrasos desde primera hora de este jueves, 11 de septiembre, debido a «problemas de suministro eléctrico», según informan fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

Sobre las 08.00 horas se comunicaba la incidencia a través de redes sociales para avisar a los usuarios de la situación. Los retrasos se acumulan en todas las paradas, con quejas que los usuarios están expresando en sus redes sociales, al haberse producido el problema en hora punta.

Desde FGV indican que están trabajando para solucionar la incidencia lo antes posible.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

