Retrasos en cuatro líneas de Metrovalencia por problemas de suministro eléctrico La incidencia afecta a los trenes de las líneas 3, 5, 7 y 9

Sara Bonillo Valencia Jueves, 11 de septiembre 2025, 08:52

Los trenes de las líneas 3,5,7 y 9 de Metrovalencia sufren retrasos desde primera hora de este jueves, 11 de septiembre, debido a «problemas de suministro eléctrico», según informan fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

Sobre las 08.00 horas se comunicaba la incidencia a través de redes sociales para avisar a los usuarios de la situación. Los retrasos se acumulan en todas las paradas, con quejas que los usuarios están expresando en sus redes sociales, al haberse producido el problema en hora punta.

Aviso L3, L7 y L9: Por avería eléctrica los trenes circulan con retraso. Sentimos las molestias.



Avís L3, L7 i L9: Per avaria elèctrica els trens circulen amb retard. Sentim les molèsties. — Metrovalencia (@metrovalencia) September 11, 2025

Desde FGV indican que están trabajando para solucionar la incidencia lo antes posible.

