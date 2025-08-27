Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Alumnos durante un examen en un instituto, en una imagen de archivo. Jero Morales/EFE

La repetición crece en la Comunitat pese a la facilidad para aprobar que da la ley Celaá

Uno de cada cuatro alumnos ha permanecido en el mismo curso al menos una vez durante su educación, más que la media nacional

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:03

El porcentaje de alumnos que repiten curso en la Comunitat ha crecido en el último ejercicio analizado, lo que supone un cambio de tendencia respecto ... a los años previos, según se desprende del informe sobre indicadores de la educación que publica el ministerio que dirige Pilar Alegría. La variación es llamativa. No tanto por el volumen sino porque se produce a pesar de las limitaciones que impone el marco legal a la permanencia en el mismo nivel -la premisa es promocionar, salvo situaciones muy específicas- y porque el ejemplo valenciano no coincide con lo que sucede a nivel estatal.

