Rescate de víctimas junto a un edificio de Kiev bombardeado por Rusia. Reuters

Relatar el horror, el reto más delicado del periodismo

Una audiencia más sensibilizada y la corrección política y social condicionan el modelo informativo

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 01:19

Mikel Ayestaran (Beasain, Guipúzcoa, 1972) es periodista. Como corresponsal de los diarios de Vocento (incluido LAS PROVINCIAS), ha viajado por medio mundo en un itinerario ... de alto riesgo: desde la invasión israelí del Líbano en el año 2006, a otros escenarios de un planeta siempre en llamas (Irán, Irak, pakistán y Afganistán, entre otros peligrosos destinos), incluyendo episodios tan recientes y dramáticos como la invasión rusa de Ucrania. Es una voz por lo tanto muy autorizada para responder a la pregunta que activa estas líneas: cómo relatar el horror. Cómo debería responder el periodismo en la hora presente y en el horizonte próximo al mandato de apiadarse de los afligidos del mundo y dar a conocer su calvario. Respuesta: «Confiando en los expertos». No habla en primera persona, aunque podría, habida cuenta su sobresaliente experiencia sobre el terreno: se refiere a la conveniencia de que el público atienda a quienes acreditan una especialización superior en la encomienda eterna de la información, eso de ir y contarlo. «Yo sigo confiando mucho en los especialistas, en tipos que llevan informando veinte años sobre Oriente Medio. Aunque estén ahora menos valorado, sigo pensando que es importante que los lectores confíen en ellos», dice.

Espacios grises

