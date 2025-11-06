Refuerza la seguridad con técnicas eficaces

Extras Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:00 Compartir

A pesar de haberse cumplido ya un año de que la dana golpeara la provincia de Valencia, todavía quedan huellas visibles, algunas algo más discretas, en miles de viviendas. Las estimaciones oficiales apuntan a más de 11.200 hogares dañados y pérdidas que superan los 18.000 millones de euros. Desde Geosec, empresa líder en estabilización de terrenos, advierten que «muchas familias siguen conviviendo con problemas estructurales que no han sido evaluados con suficiente detalle».

De hecho, entre los síntomas más frecuentes, la compañía menciona «la aparición de nuevas grietas, suelos que pierden nivel o puertas que ya no encajan como antes». Según Geosec, estos signos suelen ser consecuencia de movimientos del terreno provocados por las intensas lluvias y el exceso de humedad acumulada en el subsuelo tras la dana de 2024.

La situación también ha dejado huella en el mercado inmobiliario. De acuerdo con Asicval, en los municipios más afectados el precio medio de la vivienda ha aumentado un 18%, mientras que la oferta ha caído más de un 30%. Un indicador, en opinión de Geosec, «de la preocupación creciente por la seguridad estructural de muchas edificaciones». Aunque el Consorcio de Compensación de Seguros ha resuelto la mayoría de reclamaciones, «en algunas zonas no se han hecho estudios geotécnicos completos, por lo que el riesgo de daños persistentes no puede descartarse», apuntan desde la compañía.

Para evitarlo, Geosec propone un método innovador basado en inyecciones de resina expansiva bajo la cimentación. «Es una técnica que compacta el terreno, refuerza la base de la vivienda y corrige los asentamientos sin necesidad de obras invasivas ni desalojos», explican desde la empresa. Se trata, además, de un procedimiento rápido y más económico que una reconstrucción completa.

Aunque el Consorcio ha gestionado el 97,5% de las solicitudes de indemnización, la compañía insiste en que «las ayudas públicas suelen centrarse en reparaciones superficiales, cuando el verdadero problema puede estar bajo tierra». Por ello, Geosec recomienda solicitar inspecciones técnicas detalladas. «Un estudio geotécnico y un diagnóstico del terreno son la única manera de garantizar la estabilidad real del edificio», remarcan.

Desde Geosec recuerdan que ofrecen inspecciones gratuitas y planes personalizados de actuación. «Aconsejamos que los propietarios pidan demostraciones reales, ejemplos de viviendas tratadas y garantías sólidas de durabilidad», subrayan. La empresa afirma haber intervenido con éxito en decenas de inmuebles valencianos. «Nuestro objetivo es devolver la tranquilidad a las familias y asegurar que su hogar sigue siendo un lugar seguro y estable», concluyen.