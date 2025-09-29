Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Reactivan las líneas telefónicas de ayuda psicológica ante la alerta roja

El Colegio de Psicología pone en marcha este servicio para dar apoyo a la ciudadanía afectada por la dana y a los profesionales intervinientes como policías o bomberos

EP

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:08

El Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana (COPCV) ha puesto de nuevo en marcha varias líneas de teléfono con el objetivo de que psicólogos den apoyo y orientación. Estas líneas van dirigidas tanto a la ciudadanía afectada por la dana como al colectivo de profesionales intervinientes ante la situación de alerta roja.

Así, la Junta informa de que todos los teléfonos están atendidos por psicólogos y psicólogas de grupos del COPCV: Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes (GIPEC); Psicoemergencias y Psicólogos y Psicólogas sin Fronteras. De este modo, se ha habilitado el número 960450230 destinado a personas afectadas que será atendido por Psicólogos Sin Fronteras de lunes a viernes, de 10 a 14 horas y de 16 a 18 horas.

Por su parte, el número 960450231, Atendido por Psicoemergencias y GIPEC, está dirigido en la extensión 1 a colegios profesionales y empresas y estará activo de lunes a viernes, de 9 a 21 horas. Además, la extensión 2 se destina a policías locales o policías nacionales y se puede pedir cita previa de lunes a viernes de 9 a 17 horas y se atenderá de forma presencial de martes a jueves de 16 a 20 horas, mientras que la extensión 3 se destinará a profesionales intervinientes como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bomberos, protección civil, o sanitarios de lunes a viernes, de 9 a 21 horas.

Por último, en el número 960450235 expertas del COPCV atenderán mujeres en periodo perinatal de lunes a viernes de 9 a 17 horas.

Debido al alerta roja por lluvias extremas en el litoral de Valencia, las sedes del Colegio de Psicología de esta provincia están cerradas desde las 15 horas. El COPCV mantiene esta tarde sus sedes cerradas en la provincia de Valencia desde esa misma hora debido a la alerta roja por lluvias extremas en el litoral, mientras que las de Castellón de la Plana y Alicante continuarán con el horario habitual.

