La Fe reabre esta semana siete habitaciones afectadas por el incendio de Psiquiatría de junio
Corresponden a la Unidad de trastornos de la conducta alimenticia, mientras que las más dañadas estarán listas en enero
Valencia
Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:19
El pasado 23 de junio un incendio provocado por un interno en la planta de Psiquiatría en el hospital La Fe de Valencia dejó una ... mujer fallecida y numerosos daños materiales. Toda la séptima planta, el área clínica de salud mental, sigue aún cerrada por obras de reforma, pero ya está a punto de recuperar su actividad. Entre esta semana y la que viene el centro va a reabrir siete habitaciones para acoger de nuevo a pacientes. Corresponden a la Unidad de trastornos de la conducta alimenticia, que están en el ala B de esa séptima planta, la que colindaba con la zona del incendio.
Porque los pabellones C y D, donde está Psiquiatría, siguen en rehabilitación, ya que ocho habitaciones quedaron totalmente calcinadas. No obstante, Sanidad está acelerando en esta zona y los trabajos se encuentran muy avanzados, por lo que se prevé que durante el mes de diciembre esté finalizada toda la reconstrucción. A partir de ahí se equipará la planta y se podrá reabrir para acoger a pacientes a principios de enero de 2026.
Habrán pasado casi siete meses después del incendio, en los que los pacientes psiquiátricos de La Fe han tenido que ser derivados a otros centros, sobre todo al Clínico. Desde el primer momento Sanidad dejó claro que hasta que no hubiera una total recuperación y seguridad para los enfermos, no volvería a haber ingresados en esta planta, como así se espera que ocurra en enero.
Mientras tanto, en esa zona contigua dedicada a los trastornos de la conducta alimenticia (UTCA) se están cumpliendo los plazos establecidos por el departamento de Infraestructuras de la conselleria y el pasado 3 de noviembre se firmó el acta de recepción y ocupación parcial, lo que implica la finalización de la obra. Ahora mismo se están equipando las habitaciones, con el mobiliario necesario y se reabrirán siete de ellas estos días.
El pasado agosto el Consell aprobó la declaración de emergencia para las obras de reconstrucción y reparación de ese área del hospital. Se trata de un contrato con un importe de 953.000 euros y un plazo de estimación de ejecución de cinco meses. Precisamente por esa urgencia de volver a dar servicio asistencial a los pacientes, las obras ya comenzaron en julio, antes de esa aprobación, por lo que entre finales de año y principios de enero se prevé que estén ya acabados los trabajos de rehabilitación y se vuelva a ingresar pacientes con normalidad en esa séptima planta.
El incendio se produjo en la torre D de La Fe, en la planta 7, provocado en la habitación 701. El interno causante se hizo con un mechero y trató de prender fuego al colchón, pero al ser ignífugo no ardió, aunque sí creó mucho humo, que afectó rápidamente a toda la planta, e incluso a la contigua y las inferiores, que en un primer momento también fueron desalojadas, aunque después los pacientes pudieron regresar. No así los de psiquiatría, que no han podido volver aún.
El causante escapó y fue detenido por la Policía en la avenida Giorgeta, tras haber huido a pie. Los bomberos trabajaron durante toda la tarde en la extinción del humo, y encontraron el cuerpo sin vida de Inmaculada Mérida, que falleció ahogada por el humo. Además, ocho personas necesitaron asistencia médica, pero fueron dadas de alta en pocas horas.
Con respecto a las zonas B y C (Psiquiatría),
Espacio destinado a pacientes ELA:
La obra de «Adecuación y reforma de espacios para las unidades multidisciplinares de enfermedades raras y ELA del Hospital La Fe» se iniciaron en agosto de 2025. Está prevista su finalización a principios de 2026.
