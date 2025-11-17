Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia chubascos este martes en la Comunitat y una masa de aire ártico que hará caer en picado las temperaturas
Los bomberos, el día del incendio en La Fe. JL Bort

La Fe reabre esta semana siete habitaciones afectadas por el incendio de Psiquiatría de junio

Corresponden a la Unidad de trastornos de la conducta alimenticia, mientras que las más dañadas estarán listas en enero

José Molins

José Molins

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:19

Comenta

El pasado 23 de junio un incendio provocado por un interno en la planta de Psiquiatría en el hospital La Fe de Valencia dejó una ... mujer fallecida y numerosos daños materiales. Toda la séptima planta, el área clínica de salud mental, sigue aún cerrada por obras de reforma, pero ya está a punto de recuperar su actividad. Entre esta semana y la que viene el centro va a reabrir siete habitaciones para acoger de nuevo a pacientes. Corresponden a la Unidad de trastornos de la conducta alimenticia, que están en el ala B de esa séptima planta, la que colindaba con la zona del incendio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  2. 2 Los famosos que han estado en Cheste
  3. 3

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  4. 4 Cazan a un motorista a 190 kilómetros por hora fuera del circuito de Cheste
  5. 5

    La alerta que no tiene la CHJ hubiera anticipado una hora la crecida del Poyo en la dana
  6. 6 Pérez-Reverte carga contra la última medida de Ryanair: «Cada vez nos acorralan más»
  7. 7 Dos muertos y tres heridos tras caer un coche desde un puente en Benassal
  8. 8 Mercadona ofrece puestos de trabajo en Valencia para mecánicos sin experiencia con un sueldo inicial de 1.700 euros y formación remunerada
  9. 9 Un octogenario herido al caer a una acequia en un accidente en Alboraia
  10. 10

    Las víctimas aguas arriba del barranco del Poyo estaban totalmente desprotegidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Fe reabre esta semana siete habitaciones afectadas por el incendio de Psiquiatría de junio

La Fe reabre esta semana siete habitaciones afectadas por el incendio de Psiquiatría de junio