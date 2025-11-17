La Fe reabre esta semana siete habitaciones afectadas por el incendio de Psiquiatría de junio

El pasado 23 de junio un incendio provocado por un interno en la planta de Psiquiatría en el hospital La Fe de Valencia dejó una ... mujer fallecida y numerosos daños materiales. Toda la séptima planta, el área clínica de salud mental, sigue aún cerrada por obras de reforma, pero ya está a punto de recuperar su actividad. Entre esta semana y la que viene el centro va a reabrir siete habitaciones para acoger de nuevo a pacientes. Corresponden a la Unidad de trastornos de la conducta alimenticia, que están en el ala B de esa séptima planta, la que colindaba con la zona del incendio.

Porque los pabellones C y D, donde está Psiquiatría, siguen en rehabilitación, ya que ocho habitaciones quedaron totalmente calcinadas. No obstante, Sanidad está acelerando en esta zona y los trabajos se encuentran muy avanzados, por lo que se prevé que durante el mes de diciembre esté finalizada toda la reconstrucción. A partir de ahí se equipará la planta y se podrá reabrir para acoger a pacientes a principios de enero de 2026.

Habrán pasado casi siete meses después del incendio, en los que los pacientes psiquiátricos de La Fe han tenido que ser derivados a otros centros, sobre todo al Clínico. Desde el primer momento Sanidad dejó claro que hasta que no hubiera una total recuperación y seguridad para los enfermos, no volvería a haber ingresados en esta planta, como así se espera que ocurra en enero.

Mientras tanto, en esa zona contigua dedicada a los trastornos de la conducta alimenticia (UTCA) se están cumpliendo los plazos establecidos por el departamento de Infraestructuras de la conselleria y el pasado 3 de noviembre se firmó el acta de recepción y ocupación parcial, lo que implica la finalización de la obra. Ahora mismo se están equipando las habitaciones, con el mobiliario necesario y se reabrirán siete de ellas estos días.

El pasado agosto el Consell aprobó la declaración de emergencia para las obras de reconstrucción y reparación de ese área del hospital. Se trata de un contrato con un importe de 953.000 euros y un plazo de estimación de ejecución de cinco meses. Precisamente por esa urgencia de volver a dar servicio asistencial a los pacientes, las obras ya comenzaron en julio, antes de esa aprobación, por lo que entre finales de año y principios de enero se prevé que estén ya acabados los trabajos de rehabilitación y se vuelva a ingresar pacientes con normalidad en esa séptima planta.

El incendio se produjo en la torre D de La Fe, en la planta 7, provocado en la habitación 701. El interno causante se hizo con un mechero y trató de prender fuego al colchón, pero al ser ignífugo no ardió, aunque sí creó mucho humo, que afectó rápidamente a toda la planta, e incluso a la contigua y las inferiores, que en un primer momento también fueron desalojadas, aunque después los pacientes pudieron regresar. No así los de psiquiatría, que no han podido volver aún.

El causante escapó y fue detenido por la Policía en la avenida Giorgeta, tras haber huido a pie. Los bomberos trabajaron durante toda la tarde en la extinción del humo, y encontraron el cuerpo sin vida de Inmaculada Mérida, que falleció ahogada por el humo. Además, ocho personas necesitaron asistencia médica, pero fueron dadas de alta en pocas horas.

La obra de «Adecuación y reforma de espacios para las unidades multidisciplinares de enfermedades raras y ELA del Hospital La Fe» se iniciaron en agosto de 2025. Está prevista su finalización a principios de 2026.